Vestido de Danna Paola causa críticas en Premios Billboard Tweet Para nosotros, Danna Paola es una de las actrices juveniles más talentosas, guapas y que cautiva con su carisma a donde quiera que va. Sin embargo, tal parece que no todos opinan lo mismo. Redacción - 2017-04-30 20:07:45 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-30-20:08:51 Archivo Para nosotros, Danna Paola es una de las actrices juveniles más talentosas, guapas y que cautiva con su carisma a donde quiera que va. Sin embargo, tal parece que no todos opinan lo mismo.







A su paso por la red carpet de los Premios Billboard de la Música Latina 2017, la cantante robó miradas al usar un sexy vestido con transparencias y estampado floral con el que lució su figura. Lo que nunca imaginó, fue que su outfit se convertiría en blanco de críticas en medios de comunicación y redes sociales, informó Estilo DF.



Y es que hay quienes aseguran que el atuendo de la también actriz no era el indicado para ella, pues en lugar de beneficiarla, la perjudicó. Por si fuera poco, hubo quienes tomaron a mal el hecho de que mostrara su ropa interior. Te los presentamos para que juzgues por ti mismo.





CON INFORMACIÓN DE ESTILO DF







