13 Reasons Why, causa controversia Tweet Diversas escuelas en Estados Unidos emiten advertencias a los padres de familia sobre la serie original de #Netflix, “13 Reasons Why”, debido a la preocupación de que la serie pueda ensalzar el suicidio entre los adolescentes. Redacción - 2017-04-30 19:30:46 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-30-19:31:41 Archivo 13 Reasons Why Diversas escuelas en Estados Unidos emiten advertencias a los padres de familia sobre la serie original de #Netflix, “13 Reasons Why”, debido a la preocupación de que la serie pueda ensalzar el suicidio entre los adolescentes.



Esta polémica serie - que se estrenó en la popular plataforma de streaming el 31 de marzo de este año - está basada en la novela juvenil del mismo nombre del escritor Jay Asher. Cada capítulo narra una de las razones por las cuales se suicidó la estudiante de preparatoria Hannah Baker, a través de una serie de grabaciones de audio que fueron entregadas de manera misteriosa a algunos cuantos de sus compañeros..



La serie que fue bien recibida por la crítica tuvo como productor ejecutivo a la cantante y actriz Selena Gomez, y originalmente estaba destinada a ser una miniserie, aunque hay rumores de que habrá una segunda temporada.



Fuerte controversia

A lo largo de la serie original de Netflix se representan casos de violencia sexual, violación, consumo de alcohol y drogas, y en última instancia, una escena explícita en la que se plasma de manera cruda el suicidio de Hannah.



En una declaración pública, la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares (NASP por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, se emitió una advertencia a los padres de familia para que \"jóvenes vulnerables\" no vean la popular serie..



El comunicado establece que su potente narración puede llevar a espectadores fácilmente impresionables a idealizar las decisiones tomadas por los personajes y sus fantasías de venganza, esto debido a que pueden reconocer fácilmente las situaciones y pueden identificarse con las experiencias retratadas.



La NASP agregó que, si bien “13 Reasons Why” no te incita a quitarte la vida, las investigaciones demuestran que la exposición al suicidio de otra persona (aunque sea ficiticia) puede ser un factor de riesgo en la población joven con problemas de #Salud mental e influirlos para tomar en consideración esta opción.





