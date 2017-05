A Televisa no le interesa serie de Silvia Pinal

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-30-19:21:52 Archivo Silvia Pinal

Todo estaba listo, el elenco, la autorización de Enrique Guzmán para hacer uso de su nombre e imagen, pero a Televisa esto le importó poco.



En declaraciones para el programa radiofónico Todo para la mujer, la productora Carla Estrada informó que la serie basada en la vida de Silvia Pinal se canceló debido a que a Rosy Ocampo, vicepresidenta corporativa de contenidos de Televisa, así como a la misma empresa, no están interesadas, informó SDP Noticias.



Dijo que respeta la decisión pero lamenta que el equipo de producción se quede sin trabajo.



“De verdad que lamento mucho por toda la gente, los actores que han trabajado tanto... lo siento mucho por toda la gente de producción, toda la gente de detrás de cámaras, que se queda con una mano atrás y una adelante, pues toda esa gente la verdad sí me duele mucho”.



Adelantó que si la empresa llegara a cambiar de opinión en un futuro no muy lejano tendría que repetir casting dado que no puede pedirle a los actores que pausen sus proyectos, publicó SDP Noticias.



CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS



http://www.sdpnoticias.com/enelshow/television/2017/04/28/cancelan-serie-de-silvia-pinal