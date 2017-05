Rápido y Furioso se defiende en la cabeza de la taquilla

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-30-19:11:59 Archivo

La cinta "Rápido y Furioso 8" continuaba este fin de semana dominando la cartelera de Estados Unidos y Canadá, donde se defiende fácilmente de las tres nuevas películas que llegaron a las pantallas y al sobrepasar los 1.000 millones de dólares en el mundo, según cifras de la industria.



La octava entrega de la serie de películas protagonizadas por Vin Diesel y Dwayne Johnson ganó un estimado de 19,4 millones de dólares en los tres días del fin de semana, reportó el sitio especializado Exhibitor Relations.



El filme ha obtenido 192,7 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá en las tres semanas que tiene en exhibición.



La película dirigida por Gary Gray llegó con fuerza a las pantallas después de un gran estreno internacional y de ser calificada como un "espectáculo deslumbrante de acción".



Los siguientes tres filmes que encabezan la lista en Estados Unidos y Canadá son todos estrenos.



En segundo sitio esta "Cómo ser un Latin Lover", una comedia estelarizada por Salma Hayek, Rob Lowe, Kristen Bell y el actor mexicano Eugenio Derbez. Esta producción obtuvo un estimado de 12 millones de dólares pese a haber sido exhibida en relativamente pocas salas.



"Baahubali: The Conclusion" es secuela de una película de 2015, estelarizada por Prabhas, Rana Daggubati, Anushka Shetty y Tamannaah Bhatia. Trata de la fantasía épica de amor, intriga real y asesinato. El filme fue producido por Arka Mediaworks.



Es la tercera película de Indian Film realizada en formato Imax y recaudó 10,1 millones de dólares. También es una cinta que se presentó en relativamente pocas salas de Estados Unidos y Canadá.



El estreno de "The Circle", con Tom Hanks y Emma Watson como personajes principales, trata de una historia de privacidad y paranoia y ética en Silicon Valley. La película esta basada en un libro del mismo nombre y su autor Dave Eggers fue coautor del guión. En el fin de semana ganó 9,3 millones de dólares.



En quinto lugar esta la película animada "Baby Boss", de los estudios Dreamworks, la cual consiguió una taquilla de 9,1 millones de dólares.



A continuación el resto de la lista:



6 - "La Bella y la Bestia" (6,4 millones de dólares)



7 - "Going in Style" (3,6 millones de dólares)



8 - "Los pitufos en la aldea perdida" (3,3 millones de dólares)



9 - "Gifted" (3,3 millones de dólares)



10 - "Mío o de Nadie" (2,3 millones de dólares)