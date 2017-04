Rescatan a mujer de secuestro virtual en Isla

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-29-21:50:17 Isla La víctima del secuestro virtual, fue rescatada sana y salva por elementos de la Policía Estatal

Una mujer que fue víctima de secuestro virtual, fue rescatada por elementos de la Policía Estatal de Juan Rodríguez Clara, en un hotel ubicado en pleno centro de la ciudad de Isla, la mujer se encontraba desaparecida desde hacía dos días, sin embargo sus familiares no habían denunciado su desaparición a ninguna autoridad.



Fue hasta la tarde de este sábado, cuando autoridades policiacas tuvieron conocimiento, que una mujer de identidad resguardada, se encontraba desaparecida, desde el pasado jueves.



Los familiares indicaron que recibieron una llamada telefónica, indicándole que tenían secuestrada a esta persona, sin embargo temiendo por la seguridad de la víctima, no quisieron denunciar los hechos.



Manifestaron que la persona que le habló y quien se identificó como integrante de un grupo de la delincuencia organizada, les indicó que depositara cierta cantidad de dinero en una conocida tienda de conveniencia, dinero que fue depositado.



Indicaron que al ver que su familiar, no regresaba decidieron este sábado, pedir la actuación de las autoridades policiacas, quienes tras un operativo lograron dar con su paradero.



La víctima del secuestro virtual, fue rescatada sana y salva por elementos de la Policía Estatal, en el hotel denominado “Hotelito”, ubicado sobre la avenida General Sandoval, esquina con Pedro María Anaya, de la colonia Centro de la ciudad de Isla, siendo entregada más tarde a sus familiares.



La mujer relató que el pasado 27 de este mes, recibió una llamada telefónica, siendo amenazada de muerte por un sujeto, quien le ordenó que se ocultara en dicho hotel, hasta que recibiera instrucciones, cayendo como muchas personas más en este tipo de engaños.