Recibe embajador de Marruecos llaves de la ciudad de Córdoba

Sofia Dorantes/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-29-21:02:42 Córdoba El embajador del reino de Marruecos Mohammed Chafiki recibió las llaves de la ciudad, al ser visitante distinguido del país invitado de la Tercera Feria Internacional del Libro que inició este sábado en el parque 21 de Mayo.

El Cabildo cordobés ofreció una recepción oficial al embajador de Marruecos en México, Mohammed Chafiki. En la ceremonia protocolaria realizada en el salón central del palacio municipal, el presidente municipal Tomás Ríos Bernal, junto con el Cabildo, externó su beneplácito por estrechar lazos de hermandad con Marruecos, ubicado al norte de África, que también gusta de las diversas manifestaciones de la cultura, el arte, la cocina, la pintura, la literatura y la gastronomía.



Tras dar la bienvenida, el presidente municipal Tomás Ríos Bernal, quien estuvo acompañado de la primera dama Hortensia Álvarez de Ríos, explicó que Córdoba a través de las Ferias Internacionales del Libro ha buscado siempre intercambiar cultura y tradición con otros países, como fue en el 2015 con Jordania y 2016 con España, hoy toca el turno a Marruecos y los cordobeses están muy contentos de tener a su representante en la ciudad.



“Es en lo que hemos trabajado en esta ciudad buscando fortaleza y transformación positiva de cada habitante, tenemos muchas similitudes. Hace rato me decía que parecía que nunca se había ido de Marruecos porque cuando llegó a México es igual que Marruecos, hoy en Córdoba usted es un cordobés más y aprovecharemos este intercambio y hermandad que se da a partir de ahora”, mencionó Tomás Ríos Bernal, presidente municipal de Córdoba.



Expuso que Córdoba ratifica su interés en romper las barreras del lenguaje, políticas, sociales y la distancia para seguir hermanando a Córdoba con el mundo, a través de la cultura y las diversas expresiones del arte, como hoy ocurre con la Tercera Feria Internacional del Libro.



Tras los mensajes de bienvenida, Mohammed Chafiki, embajador de Marruecos en México, agradeció el recibimiento de los cordobeses y sus autoridades, resaltando la belleza que posee Córdoba y la calidez de los ciudadanos, quienes desde el principio lo han atendido muy bien.



Destacó que entre Marruecos y Córdoba hay coincidencias muy marcadas, como la calidez de la gente y el deseo de los Gobiernos por impulsar las letras, la literatura, las expresiones artísticas y la educación para fortalecer sus sociedades, por ello, el embajador reiteró no sentirse extranjero en territorio mexicano.



Reconoció que es importante participar en este tipo de eventos culturales toda vez que en Marruecos también se tiene interés por tener una sociedad cultivada en muchos aspectos, asimismo en cuanto a Córdoba dijo haberle gustado ese equilibrio que existe entre la zona rural y urbana y el trato de los cordobeses no le hace sentirse extranjero sino mexicano.



Este sábado también presentó la ponencia denominada “La Importancia de la Diversidad Cultural en la Globalización” y posteriormente recibió de manos del presidente municipal Tomás Ríos Bernal las llaves de la ciudad, al tiempo de ser nombrado visitante distinguido.



Por la tarde, el representante del reino de Marruecos y autoridades municipales participaron en la inauguración oficial de la Tercera Feria Internacional del Libro, en el que participan reconocidas editoras del país, reconocidos escritores del país como Guadalupe Loaeza, Benito Taibo, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, narradores, escritores cordobeses y artistas locales, así como un programa artístico y cultural.