En Acayucan MMPV va con AMLO por el 2018

Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-29-20:03:03 Acayucan La profesora Jovita del Rocío Martínez Ortega, se dio “golpes de pecho”

En rueda de prensa, la profesora Jovita del Rocío Martínez Ortega, junto con un pequeño grupo de profesores, fijaron un posicionamiento político este sábado, y lo hicieron a nombre del Movimiento Magisterial Popular de Veracruz (MMPV).



Explicaron que no caminarán junto a algunos candidatos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de Acayucan y otros municipios del sur de Veracruz, sino hasta 2018, para llevar al triunfo a Andrés Manuel López Obrador.



Martínez Ortega, quien fue la candidata de Morena a la diputación local en la pasada contienda electoral, dijo que ella, quien por cierto aceptó que no está afiliada a Morena, y otros de los ahí presentes, entre ellos la ex regidora acayuqueña Adelfa Bibiano Landeros, dijeron no estar de acuerdo con los métodos de selección de las planillas, y que no obstante haber trabajado, no fueron tomadas en cuenta.



Ahí también estuvo la profesora sanjuaneña Tomasa Márquez Cortés, quien dijo que le fue ofrecida la sindicatura, la cual no aceptó porque según ella, solo quería apoyar la causa, no obstante ello, se supo ayer mismo que quería, casi “a fuerzas”, la regiduría primera, y al no resultar favorecida, se fue al Partido Acción Nacional (PAN), cosa que no dijo este sábado en la rueda de Prensa.



También estuvo presente el ex director de Asuntos Religiosos y ex director de Gobernación municipal de Acayucan, Abel Ramírez Ortiz.