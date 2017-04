Se arma la trifulca en duelo de Chiapas contra Santos

Agencia Cuartoscuro/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-29-20:03:49 Redacción

Cuando los nervios invadían el Víctor Manuel Reyna por el empate conseguido por Chiapas ante Santos sobre la hora, marcador que le da vida en Primera, de pronto su afición pareció perder la noción de los números e invadió el terreno de juego para desencadenar el caos



De acuerdo a lo publicado en Medio Tiempo, los jugadores le pidieron a la afición calma y que regresaran a ocupar sus lugares, pues el partido todavía no finalizaba, pero todo era inútil, los seguidores hicieron caso omiso y por un momento lucía como festejo por un título o por una salvación, la cual todavía no existe para los Jaguares.



Fue tal el descontrol, que un policía salió en camilla y otros más tuvieron que ser atendidos en la orilla de la cancha.



Luego de 16 minutos y cuando por fin se pudo restablecer el orden, los equipos terminaron por disputar los minutos faltantes, pero el marcador no se movió y el 2-2, que deja a Chiapas con un soplo de vida en la Primera División, aunque sea de manera momentánea.



Con información de MedioTiempo http://www.mediotiempo.com/futbol/2017/04/29/el-calor-del-descenso-aficionados-invaden-cancha-en-el-jaguares-vs-santos