Animalistas recaudan fondos este fin de semana

Este fin de semana del 29 y 30 de abril, protectores de animales realizan el evento denominado \"Animal Fest, Xalapa 2017\", para recaudar apoyo en efectivo o especies, mismo que será para nueve albergues que concentran aproximadamente 400 animales rescatados de situación de calle, maltrato o abandono.



El \"Animal Fest, Xalapa 2017\" se realiza en el parque Doña Falla, la entrada es gratuita, y se realizan rifas cuyo costo de boleto es de 20 pesos, además de que se puede apoyar a los protectores de animales con donaciones en especie, resaltó Guadalupe Loyo, organziadora del evento.



Los animales requieren alimento, atención de salud y recursos para tenerlos en buenas condiciones, por ello se está buscando apoyar a los activistas.



Los albergues a los que se buscan ayudar, tienen más de 15 años de experiencias en el área, y muchos de ellos buscan promover la adopción de los animalitos, por lo que en el evento también habrá una pasarela para que las familias los conozcan y decidan adoptar.



\"Los invitamos evento para que conozcan a los albergues que su ayudan a los animales, habrá diversas actividades, pláticas y la ponencia de un entrenador para que la gente conozca más sobre los animales, y sobre todo, se promueva la conciencia de cuidado a los animales, y también de adopción a los animalitos que han padecido abandono, situación de calle o maltrato\".



Y es que durante lo que va del año, los albergues de animales no han recibido donativos fuertes que les permitan subsistir, por lo que los protectores de los derechos animales recurren a realización de eventos y rifas para poder apoyarse económicamente, ahondó la organizadora.



\"Los donativos es una realidad, han bajado en estos tiempos, creo que por la situación que se vive en el estado pero esperamos que pronto se estabilice todo y puedan tener un poco más de ayuda\".



En un albergue no sólo se da techo a los animales, hay que proveerles de alimento, vacunas, atención médica, acondicionamiento de áreas para estancia, etcétera, lo cual requiere inversión económica con la que los protectores no cuentan de primera mano. Es por eso que los protectores de animales se apoyan en la sociedad civil para continuar haciendo su labor, reiteró Guadalupe Loyo.