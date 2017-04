Nuevo paro en la edificación de hospital de Coatzacoalcos; obreros exigen su salario completo

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-29-18:18:08 Coatzacoalcos Un total de 200 empleados son los que no recibieron completo su salario este sábado Por décima ocasión, trabajadores de la construcción del Hospital de Alta Especialidad en Coatzacoalcos se manifiestan; nuevamente le deben su salario.



Vicente Aparicio líder del Sindicato de la Construcción de la CTM Coatzacoalcos, detalló que unos doscientos trabajadores fueron los afectados, la empresa Prodemex, tendría que haberles pagado este sábado, pero no fue así.



Por ello decidieron manifestarse en las oficinas de la citada empresa, que se encuentran en la zona donde se construye el hospital, lo que consiguieron es que la empresa les pagara parte del salario y se comprometiera a darles el resto el miércoles.



Los trabajadores aceptaron, pero dejaron en claro que no van a trabajar hasta que se les pague el resto y que además no quieren se les descuente los días que no laboren, porque es la empresa quien está fallando con el pago.



Los empleados afectados se dedican a la obra civil, eléctrica, plomería y un poco de obra mecánica.