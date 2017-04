Doña Lulú atiende a 31 embarazadas en Coatzacoalcos

Libe Sahe / Agencia Imagen del Golfo2017-04-29-18:09:26 Coatzacoalcos La señora Lulú, de izquierda a derecha la primera en la foto, junto al grupo de parteras con las que se capacita en el IMSS

Con 38 años de experiencia como partera, la señora María de Lourdes González Hernández atiende actualmente a 31 mujeres, cifra que se mantiene porque siempre hay embarazadas.



Trabaja en Villa Allende, y narra que se dedica a esto porque veía la necesidad de las mujeres ante la gran cantidad de muertes maternas que existían.



“Aunque no fui a la universidad, pero tenía la experiencia de los ginecólogos y como me gustaba lo aprendí”, expresa respecto a porqué se dedica a ser partera, además está certificada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como partera.



“Las parteras somos el eje principal de nuestra comunidad, nos da oportunidad de cuándo se van a casar, darle las platicas para que planifiquen, y si ya llegan embarazada detectar cualquiera cosa, se les manda hacer sus análisis de orina, ahorita ya hay ultrasonido, pero antes era las puras manos para detectar las cosas”, recuerda.



“Si vemos peligro latente se canaliza, tengo en control 31 embarazadas, salen y entran, es un numero que varía”.



Manifiesta que incluso las acercan con los Centros de Salud, si no tienen IMSS, para que les apliquen las vacunas y les hagan los estudios necesarios.



“No podemos decir que todo viene bien hasta que ya terminamos de todo, porque los partos se complican de un momento a otro”, expresa.



“Las mujeres siempre acuden a las parteras, no sé qué encuentran en nosotras, ellas dicen que vienen a tallarse, que prácticamente es checar cómo va su embarazo”.



Aunque la señora Lulú sí atiende partos, prefiere canalizar a las mujeres embarazadas, porque la atención es mejor hospitalaria, y además no les cobran.



“Las checo y cuando vemos que ya es hora, les dicen que se vayan al hospital, el tipo de cuidado es importante, su alimentación, el ejercicio”.