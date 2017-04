Vehículos robados no salen por Veracruz: Apiver

La Administración Portuaria Integral de Veracruz rechazó que los vehículos robados al interior del país salgan por el puerto de Veracruz con rumbo a Europa como señaló la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.



Francisco Liaño Carrera, gerente de Ingeniería de APIVER, afirmó que el recinto es de los más seguros del país y no tienen conocimiento de que las unidades estén saliendo en contenedores o de alguna otra forma hacia el extranjero.



“Entendemos que es una situación que es controlada por la autoridad aduanera de Veracruz y se han invertido fuertes cantidades en instalaciones como Rayos X, Rayos Gama, equipo para las revisiones de prácticamente toda la carga que sale del Puerto de Veracruz”.



Cabe recordar que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que las mafias internacionales roban vehículos en México para llevarlos a Medio Oriente, Europa y África y varias de estas unidades sale en contenedores desde Veracruz o Tamaulipas.



Ante ello Liaño Carrera expresó que el Puerto de Veracruz es seguro, que hay revisiones a toda la mercancía que entra o sale y que no existe conocimiento al respecto, pues no han detectado salidas de ese tipo.



“No tenemos conocimiento de este tipo de información. Todo entra y sale del Puerto de Veracruz revisado por Rayos X, Rayos Gama y quien opera esos equipos es la aduana. Todo el recinto fiscalizado está bardeado, cerrado y es controlado por la Aduana de Veracruz”.



Dijo que en el recinto se cuenta con 125 cámaras de seguridad y todas con visión de la Aduana ya que es esta autoridad la que se encarga de la revisión de mercancía.



Entre abril 2016 y marzo 2017, México registró el robo de 76 mil 334 automóviles, la marca Nissan es la favorita de los amantes de lo ajeno.



Tsuru registró el robo de 9 mil 154 automóviles, después se ubica la Pick-UP con 3 mil 85 robos registrados el último año.