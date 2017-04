"Nadie está aliado contra Gran Bretaña" declaró la canciller alemana Angela Merkel este sábado en Bruselas, rechazando así las acusaciones de la primera ministra británica, Theresa May, que había lamentado que la UE se uniera "en contra" de su país.



"Que nosotros, los 27, estemos juntos y hablemos con una sola voz, es lo más natural del mundo. Pero eso no significa que nos aliemos contra nadie", aseguró Merkel tras la cumbre de la UE.

"Le facilitamos las cosas a Gran Bretaña si hablamos con una sola voz", aseguró.



May y Merkel intercambiaron críticas en la víspera de esta cumbre europea para unificar la posición de la UE en las negociaciones del Brexit.



Merkel había iniciado la polémica al advertir que Londres no debía hacerse "ilusiones" sobre la negociación, a lo que May respondió con esa advertencia: "Los otros 27 países europeos [de la UE] están uniéndose en nuestra contra".