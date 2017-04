El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, indicó este sábado que España no tiene "líneas rojas" sobre Gibraltar, después que los mandatarios europeos otorgaron a Madrid el veto a cualquier futuro acuerdo con Reino Unido que se aplique a este enclave.



"A partir de ahí, no hay líneas rojas ni de ningún otro color", indicó en rueda de prensa Rajoy, tras recordar el artículo referente a Gibraltar y aprobado horas antes por unanimidad por los 27 reunidos en Bruselas sin su homóloga británica.



El artículo 24 de las orientaciones políticas de los líderes estipula: "Una vez que el Reino Unido haya abandonado la Unión, ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido".



"Lo que ahí se dice es lisa y llanamente una obviedad", agregó el mandatario español, cuyo país reivindica desde hace años este enclave de 32.000 habitantes cedido a Reino Unido en 1713.



La inclusión de este punto en el borrador de orientaciones desvelado el 31 de marzo por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ya supuso un recrudecimiento de la tensión entre Londres y Madrid con respecto a este territorio situado al sur de la península ibérica.



El jefe del Gobierno español aseguró este sábado que "no ha habido ningún contacto con Reino Unido [al respecto], porque todavía Reino Unido forma parte de la UE" y las negociaciones de divorcio aún no comenzaron, al tiempo que reiteró que con la salida del bloque de los británicos, también sale Gibraltar.



A principios de abril, el portavoz de la primera ministra británica, Theresa May, indicó que su Gobierno defenderá a Gibraltar en el proceso del Brexit y que "no habrá negociaciones sobre la soberanía" de este territorio conocido como el Peñón "sin el consentimiento" de los gibraltareños.