Donald Trump podría provocar una guerra; México debe estar atento, pide ex embajador

El exembajador de México en Estados Unidos, Miguel Basáñez, pidió a México estar preparado por si el presidente Donald Trump provoca una guerra



Y es que consideró que es imposible dejar de ver la serie de tonterías que diariamente suscita el magnate o las decisiones que toma.



En entrevista con Radio Fórmula, Miguel Basáñez, profesor de la Universidad Fletcher, en Boston, destacó la forma en la que Trump se comporta con los países en el mundo, según lo que ha aprendido en esa institución, considerada la más importante en diplomacia.



"Aquí he aprendido que hay tres estrategias, la de los halcones, la de los pichones y la del bullying y Trump es un bullying y, entonces hace bravuconadas pero si se enfrenta a un halcón y le responde puede meter al mundo a una guerra mundial y es lo que está haciendo con Corea (…) Está poniendo las cuerdas en un nivel de tensión impresionante", dijo.



En este contexto, recordó que cuando invitó a los senadores a la Casa Blanca movió a 100 personas para hablar de la política internacional sin que hubiera nada de fondo, "manda señales completamente negativas para Estados Unidos, para el mundo y para la paz mundial.



"De manera el que pudiera estar acercándose a una conflagración no es algo que tengamos que descartar y México debe estar muy atento (…) porque nos va a arrastrar de una manera impresionante", apuntó.



También, consideró que es importante analizar el lenguaje corporal de Trump.



“Da unos bandazos enormes, de estar súper entusiasmado, habla con las manos y se voltea para un lado y para el otro y luego se ve que sume los hombros y baja las manos, y su rostro se pone duro y hay temas que provocan eso.



“Uno de ellos es Rusia, y todo parecería indicar que esta muchísimo más metido de lo que hasta ahorita ha salido y no es difícil que la distracción de Siria y lo que se ha estado haciendo con Corea del Norte y con Afganistán tengan como propósito estar distrayendo la atención del público americano de la investigación sobre Rusia y ocupar al Senado de otras cosas", sostuvo.



Con informacion de Radio Fórmula/ SDP Noticias

http://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/04/29/trump-podria-provocar-una-guerra-mexico-debe-estar-atento-basanez