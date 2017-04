Funcionarios no están preparados para servir: Zuñiga

El presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica en el estado de Veracruz, Jeremías Zúñiga Mezano, aseguró que los municipios no aprovechan los fondos federales debido a que no existen funcionarios preparados para el servicio público.



Estimó que del universo de funcionarios municipales más de 70 por ciento no cubren el perfil para ocupar un cargo como director de área en un ayuntamiento y esto deriva en que no se acceda correctamente a los programas federales, provocando que los recursos destinados se devuelvan.



“El problema radica en que no hay conocimiento porque la mayoría de los trabajadores en los municipios son gente improvisada, es decir: no son personas que tengan una formación para ser servidores públicos que conozcan cómo bajar recursos, que es lo que provoca que se contraten despachos externos, que esto le cuesta a los veracruzanos, porque el personal de base, los que deberían de saber esto lo desconocen; porque en muchos de los casos no saben lo que es una política pública, cómo diseñar una política pública y la mayoría de los ayuntamientos vemos que es un base a ocurrencias”, explicó el presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica en el estado de Veracruz.



Destacó que la falta de atracción de recursos para realizar obras públicas o beneficiar a las localidades está fundamentada, entre otras cosas, que las direcciones y los cargos públicos se otorgan como pago político y no por capacidad.



“¿Qué es lo que pasa con los gobiernos actuales? Que no buscan aliados, buscan cómplices y los gobiernos requieren aliados para mejorar las cosas en el país, y buscan cómplices que son de mucha confianza para que puedan ellos tener libre manejo de los recursos públicos”, analizó.



Zúñiga Mezano destacó que al panorama de desconocimiento entre los servidores públicos municipales se suma la falta de difusión que existe en el Gobierno Federal para que los ayuntamientos puedan acceder a recursos. Esto, agregó, está fundamentado en actos de corrupción.



“Recordemos que en las últimas administraciones desde Fox, Felipe Calderón y ahorita Peña Nieto ha habido falta de ejercicio en el presupuesto”, recordó.



Agregó que tras devolverse estos recursos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace un uso discrecional de los mismos pues no reportan su uso.



El presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica en el estado de Veracruz exigió que los servidores públicos que no ejerzan su presupuesto sean sancionados penalmente.