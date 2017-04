Crítica Urreta a diputados por no desaforar a Tarek

El coordinador regional de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, José Manuel Urreta Ortega, criticó que la Cámara de Diputados no diera entrada a la solicitud de desafuero del diputado federal Tarek Abdala, acusado de desvío de recursos públicos durante la administración de Javier Duarte.



“Hizo su cartita, la carta está muy bien estructurada. Es algo que a nosotros no nos corresponde pero creemos y vamos a estar apoyando cualquier decisión que esté relacionada con poner orden y llamar a cuentas a todo aquel que defraudó al estado de Veracruz.



“El diputado podrá decir que él no tiene culpa, pues habrá que comprobarlo. Lo que no estamos de acuerdo es que se esté haciendo un trabajo por llamar a cuentas a responsables o a supuestos responsables y otras instancias estén frenando esa acción”, demandó.



Calificó de irresponsable la decisión de no desaforar al diputado federal para que tenga acceso a un juicio por los cargos que se le imputan.



Urreta Ortega urgió a la desaparición de la figura del fuero en los legisladores y servidores públicos pues de esta manera podrán responder por los señalamientos que realizan en su contra.



“El fuero es una figura que debe desaparecer, por supuesto que está mal usada, cualquier político se siente con total tranquilidad y autonomía de hacer o decidir tal o cual cosa porque saben que no los van a tocar.



“No es posible que en México los políticos que defraudan, que engañan y que laceran a la economía y a la ciudadanía pues tranquilamente sigan en la calle, eso no puede ser”, destacó el coordinador regional de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.