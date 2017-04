Encabeza Solalinde en zona centro de Veracruz por personas desaparecidas; alerta de 4 lugares con fosas

Guillermo Carreón/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-28-21:02:12 Orizaba Encabeza Solalinde en zona centro de Veracruz

Tan sólo en lo que fue su estancia aquí, el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra recibió el aviso de cuatro nuevos lugares donde hay fosas clandestinas, dio a conocer al dirigir unas palabras a los participantes en la marcha que encabezó en esta ciudad para visibilizar el tema de los desaparecidos.



“En lo que va de la noche para acá, nos han reportado lugares, no fosas, lugares donde hay fosas, en cuatro nuevos lugares. Esto no lo puede negar el gobierno”, expuso el padre al concluir la marcha en el parque Apolinar Castillo.



Agregó que a pesar de las amenazas que vertieron en su contra para que no estuviera aquí no tuvo miedo, porque es necesario reclamar que esos hijos e hijas que se llevaron, aparezcan vivos.



Destacó que a dos ex gobernantes se les acusa de ladrones y corruptos, pero no sólo saquearon al estado, sino que sus crímenes son de lesa humanidad por desapariciones forzadas.



Resaltó que no se puede ver como normal que una joven salga de su escuela y no llegue a su casa, o que los jóvenes sean obligados a ser sicarios.



Sin embargo, indicó, no son los únicos desaparecidos, pues también más de 10 mil centroamericanos están desaparecidos y sus madres no tienen dinero para buscarlos, pero es importante que puedan presentar sus denuncias por sus hijos.



La marcha inició alrededor de las 17:40 horas, con alrededor de 500 personas, partiendo de la iglesia de Santa Gertrudis; sin embargo, en el camino se les fueron sumando hasta llegar a unos 800 participantes.



En su camino bajaron algunas cuadras para hacer una parada en uno de los puntos donde se hicieron pinturas de los rostros de algunos de los jóvenes desaparecidos, luego de lo cual continuaron mientras en coro demandaban la aparición de todos los que un día salieron pero ya no regresaron a sus casas.



El contingente caminó por la Calle Real hasta Sur 8 para dar vuelta por Colón, haciendo un alto ante el palacio municipal, en donde una de las madres reclamó el nulo apoyo que reciben de la autoridad para buscar a sus desaparecidos, pues no quieren que les afecte su imagen de Pueblo Mágico.



En el camino también dieron lecturas a los alrededor de 70 nombres de personas desaparecidas en Orizaba y la región.



En la marcha estuvieron presentes representantes de Colectivos de Saltillo, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca y el Estado de México, así como la diputada María Josefina Gamboa; Norma Romero, del grupo Las Patronas, y el diputado Rogelio Rodríguez, así como activistas de la zona.



Tras su alocución, el padre Solalinde abordó rápidamente la camioneta de su equipo para retirarse.