Chocan taxi y moto en bulevar de Boca del Río

Sergio Aldazaba/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-28-20:14:21 Boca del Río

La tarde de este viernes, se registró un accidente entre un taxi y una motocicleta en la que viajaban dos jóvenes, lo que dejó como saldo algunos daños materiales y los motociclistas con lesiones menores.



Los hechos se registraron sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortínes frente a la facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, en el carril que va de sur a norte alrededor de las 7 pm.



De acuerdo a los dos muchachos, ellos viajaban con normalidad en uno de los dos carriles centrales con rumbo hacia Veracruz, cuando de pronto el ruletero les hizo un corte de circulación.



Señalaron que el taxista iba en el otro carril a su derecha, cuando sin previo aviso intentó ganarles el paso para doblar e incorporarse hacia la calle Mar de Cortés, en la colonia Costa Verde.



Fue así que los muchachos intentaron frenar pero debido a la poca distancia no les dio tiempo y terminaron por impactarse en ángulo contra la unidad de alquiler para luego caer al pavimento.



Para su fortuna, ambos portaban casco y no registraron lesiones de mayores consideraciones, aunque su motocicleta si terminó con daños considerables y ya no pudieron volver a arrancarla.



Por su parte. el taxista le dijo a los jóvenes que fueran a la delegación de Tránsito Municipal de Boca del Río para realizar el deslinde de responsabilidades correspondientes entre ambas partes.



Un elemento de Tránsito tomó conocimiento y realizó el traslado de la motocicleta mediante una grúa al corralón, en tanto un compañero del taxista se presentó para iniciar con el arreglo.