Piden maestros para escuela de Acayucan Tweet Padres de familia de la escuela primaria “Miguel Alemán Valdés” que se ubica en Almagres, congregación del municipio de Sayula de Alemán, exigen al supervisor escolar de la zona 157, la asignación de un docente para el grupo de sexto grado de ambos turnos, debido a que desde el inicio del ciclo escolar, se cooperan entre ellos para pagar un profesor interino Acayucan - 2017-04-28 20:03:26 - Alejandro Ceja / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Alejandro Ceja / Agencia Imagen del Golfo2017-04-28-20:03:55 Acayucan Padres de familia de la escuela “Miguel Alemán Valdés” de Almagres, congregación de Sayula de Alemán, detallan que el grupo de sexto año no tiene profesor desde inicio de ciclo escolar. Padres de familia de la escuela primaria “Miguel Alemán Valdés” que se ubica en Almagres, congregación del municipio de Sayula de Alemán, exigen al supervisor escolar de la zona 157, la asignación de un docente para el grupo de sexto grado de ambos turnos, debido a que desde el inicio del ciclo escolar, se cooperan entre ellos para pagar un profesor interino.



La ciudadana Martha Alejandra Linares, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, dijo que en varias ocasiones han solicitado a la supervisión escolar el envío de un maestro pero la respuesta es que los docentes de nuevo ingreso al aprobar las evaluaciones y tener derecho a escoger el lugar de su plaza, se niegan a trabajar en la zona rural.



Agregó Alejandra Linares, que los padres no pueden seguir pagando el sueldo del maestro interino, que son al menos 650 pesos semanales, por la difícil situación económica que atraviesa, por lo cual reiteró su demanda de que les asignen de manera permanente un profesor para el sexto grado.



De acuerdo con Alejandra Linares, tienen un registro de que varios estudiantes se han dado de baja derivado de la misma situación de no tener maestro.



Los padres de familia, amenazaron con tomar las instalaciones de la supervisión escolar en próximas horas.

