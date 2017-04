Inauguran inconclusa calle Primo Verdad por próximos trabajos en avenida Enríquez Tweet Aun cuando la calle Primo Verdad no quedó concluida en su totalidad, fue inaugurada por el alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez Xalapa - 2017-04-28 19:55:07 - Ariadna García / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Roger López/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-28-19:57:34 Xalapa Se puede observar que en la esquina con Enríquez, quedó una parte inconclusa en la rehabilitación de esa vía, pese a que se anunció, que quedó lista y abierta a la circulación. Aun cuando la calle Primo Verdad no quedó concluida en su totalidad, fue inaugurada por el alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez.



Incluso destacó que esa obra tuvo un costo de 2.7 millones de pesos en \"beneficio del desarrollo y rehabilitación de una de las principales vialidades del centro de la ciudad en la que también se mejoró la imagen urbana\".



Dijo que se trata de una calle emblemática y que forma parte del proyecto de la regeneración del centro histórico de la ciudad.



Ante las críticas recibidas por las condiciones de las calles del centro histórico recordó que necesitaba tener una modificación no estética, sino de fondo por lo que se están integrando a ese proyecto diferentes calles, entre ellas Zaragoza.



\"En el primer cuadro de la ciudad se está integrando junto con esta reconstrucción y rehabilitación de calles una nueva identidad, un nuevo paisaje que se hace pensando en resolver el tema de una infraestructura muy afectada, que presentaba diversas fisuras y tomas clandestinas de la red de distribución de agua\".



Subrayó que este proyecto se ha implementado además de Primo Verdad, en Zaragoza, con el mismo estampado, con banquetas a nivel y amplias, mucho más seguras que le dan otra identidad a Xalapa.



Sin embargo, se puede observar que en la esquina con Enríquez, quedó una parte inconclusa en la rehabilitación de esa vía, pese a que se anunció, que quedó lista y abierta a la circulación.

