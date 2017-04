Túnel Sumergido: entre anécdotas buenas y malas

Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-27-21:21:18 Coatzacoalcos Durante los más de 12 años que duró la Construcción del Túnel Sumergido pasaron miles de anécdotas

De las anécdotas tristes, pues el accidente del hundimiento del remolcador Quetzalcóatl que costó la vida del Capitán Miguel Ángel Carrasco Olguín y del Jefe de Máquinas Apolinar Galván Tejeda, ocurriendo el accidente durante el hundimiento de los elementos del Túnel en el lecho del río Coatzacoalcos la noche del 14 de Septiembre del año 2012...Recientemente en el mes de Octubre del año pasado, un trabajador de una empresa contratistas que daba los últimos detalles a la obra del túnel, murió electrocutado cuando realizaba labores en dichas instalaciones.



De las anécdotas chuscas, se recuerda que un marino de origen holandés que vino a laborar al Túnel Sumergido, se enamoró de una jovencita de Villa Allende y hoy la joven vive como en cuento de hadas en una ciudad cerca de Ámsterdam, Holanda y de su pueblo ya ni se acuerda.



O COMO a un ex agente municipal de Villa Allende, a quien le dieron la concesión del comedor del túnel sumergido, terminó perdiendo a la mujer quien se fue un tiempo con un chilango que llegó a trabajar a la Obra del Túnel Coatzacoalcos, aunque poco tiempo después la dama se regresó al hogar luego de que el marido la perdonara.



Por el túnel pasaron tres Gobernadores. Lo inició Miguel Alemán Velasco, quien colocó la Primera Piedra de la Obra que estuvo parada mucho tiempo. Le siguió Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa y lo concluyó Miguel Ángel Yunes Linares de extracción panista...de alcaldes, Armando Rotter gestionó esta obra, pero no tuvo mucho eco pese a que el ex gobernador ALEMAN VELASCO era su compadre. Le siguió Marcelo Montiel, Iván Hillman, otra vez Marcelo Montiel, Marcos Theurel y se concluye en el periodo de Joaquín Caballero Rosiñol, quien por ese simple hecho ya pasó la historia en Coatzacoalcos por haber inaugurado el Túnel Sumergido.





DETALLES DE MIGUEL ANGEL YUNES



Al Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se le vio contentó en su visita este jueves a Coatzacoalcos y el motivo de su alegría, era que había tenido una jornada fructífera, primero en el Puerto de Veracruz y que concluyó con la inauguración del Túnel Sumergido, la obra más importante de los últimos años en México y quizás una de las únicas en su género en América Latina.



Quizás por ello, al iniciar su discurso a casi 30 metros bajo el nivel del río Coatzacoalcos, no escatimó elogios para el alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, con quien reconoció que ha tenido buena coordinación y han hecho buen equipo de trabajo que se ha traducido en el número de visitas que ha realizado al municipio...luego hizo un reconocimiento al ex gobernador priista Miguel Alemán Velasco quien tuvo el tino y la visión para realizar esta Obra que se puso en marcha este jueves.



Ya de regreso hacía el lado de Coatzacoalcos luego de concluida la ceremonia a medio túnel, el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares tuvo el gesto de detener la camioneta que manejaba llevando como Copiloto al alcalde Joaquín Caballero, para detener al líder petrolero Ramón Hernández Toledo quien caminaba hacia la salida también y fue el principal sorprendido al ver que el gobernador se detuvo, bajó de la unidad y darle un fuerte abrazo con tres palmaditas en la espalda incluida.



No todo fue felicidad en la inauguración del túnel Sumergido...si habia alguien con rostro triste y cabizbajo ese era el empresario Cornelius Veersteg, quien abordo al Gobernador a la salida del evento para decirle que su empresa Obras Portuarias de Coatzacoalcos, había sido la única local que había estado trabajando en el túnel Sumergido desde sus inicios, pero que le habían quedado a deber 300 millones de pesos y pidió su ayuda, al tiempo que le entregaba una tarjeta con los datos técnicos de la obra...la presentación de Veersteg con el Gobernador quien se comprometió a analizar su caso, fue el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Edel Álvarez Peña.



A la salida del túnel sumergido, el Gobernador miguel Ángel Yunes se bajó de la camioneta para atender personalmente las quejas de un grupo de vecinos de la calle General Anaya de la colonia Esfuerzos de los Hermanos del Trabajo que están inconformes por que la Aseguradora se niega a pagar las afectaciones causadas en sus domicilios por la obra...otro queja fue de un grupo de trabajadores de la UTS de Nanchital encabezados por su dirigente Manuel Vázquez Briones quien por cierto está denunciado en la FGE por el delito de despojo y en las próximas horas será llamado a rendir su declaración.





REGIDOR CAMALEÓN.- En el pasado reciente el regidor y líder del Suéter, Víctor Andrade López, era el admirador número Uno del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa...de hecho hasta hizo un club de porristas integrado por trabajadoras de la Comisión Federal de Electricidad a las que llamó las “Duarte-Eléctricas” y tenían la encomienda de amenizar las visitas de Javier Duarte a Coatzacoalcos sin escatimar porras y canticos, algunos de los cuales rayaban en la abyesión, todo por instrucciones de su “líder” Víctor Andrade, quien así se ganó su Regiduría...pues bien este jueves, sin ningún empacho, el camaleónico Víctor Andrade le pidió con voz melosa al Gobernador Yunes que se tomara una Selfie con él y de pilón invitó a dos que tres ediles para que salieran en la gráfica, que fiel a su costumbre, presumirá en su Facebook.