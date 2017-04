Retrasa Camacho desafuero de Tarek Abdala Tweet El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, pidió no adelantarse a lo que suceda este jueves en la reunión de la Sección Instructora, y dejó en claro que su bancada está “contra la impunidad” y de que se politice la justicia, dijo. Ciudad de México - 2017-04-27 21:08:23 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, pidió no adelantarse a lo que suceda este jueves en la reunión de la Sección Instructora, y dejó en claro que su bancada está “contra la impunidad” y de que se politice la justicia, dijo.



Mientras que el coordinador de la banca del PAN, Marko Cortés, confió en que el órgano legislativo dictamine a favor y aseguró que su bancada votará para que se le retire el fuero a Tarek Abdala y “se presente ante la justicia”.



Además, pidió que la bancada del PRI actúe en congruencia con lo dicho por el Presidente de la República, Enrique peña Nieto, “de que están comprometidos con el combate a la corrupción, y que el día de hoy se le quite el fuero al diputado Tarek”, puntualizó.



CON INFORMACIÓN DE LOPEZ DORIGA



https://lopezdoriga.com/nacional/el-pri-retrasa-desafuero-de-tarek-abdala/ Facebook

Deja tu comentario