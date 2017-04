Se acabó el trabajo en Pemex; ya no habrá más fichas: Sindicato

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-04-27-21:03:59 Coatzacoalcos

Desde hace tres semanas, Pemex informó que ya no habrá más entrega de fichas, ni para el sindicato, ni para personal de confianza.



Así lo dio a conocer este jueves el Secretario General de la Sección 11 del Sindicato Petrolero, Ramón Hernández Toledo, quien dijo: “El gran problema que vamos a tener, es la falta de fichas, ya Pemex cerró su registro de trabajadores de nuevo ingreso, ya no va a haber trabajadores nuevos en Pemex”.



“Petroleros Mexicanos, aquel Pemex enorme que conocimos, ahorita se ha reducido, no hay inversiones, no hay trabajo y no hay dinero”, enfatizó.



El dirigente sindical de la que fuera la sección petrolera más grande del país, dijo que debido a la caída de los precios del petróleo y el alza del dólar, Pemex tuvo que cancelar plazas, entre ellas dos mil a la Sección 11.



Hernández Toledo agregó que la sección que dirige tiene 9 mil trabajadores de base, 6 mil transitorios y que estos últimos a veces tardan en contratar hasta tres meses, debido a que tienen que compartirse el trabajo.



“Ahorita los transitorios están sufriendo por el escaso trabajo que hay, mejorando esto todo vuelve a la normalidad, van a llegar inversiones, nosotros confiamos mucho en la administración del ingeniero Anaya”, señaló.



Al preguntarle si existe alguna fecha para que se vuelvan a otorgar más fichas, Hernández Toledo reiteró que no.



Sobre Clorados III, dijo que Pemex está trabajando en su área, cloruro de vinilo y Mexichem en la suya, que aún no hay un dictamen técnico para saber cuáles fueron las causas del accidente que es lo que todos estamos esperando.