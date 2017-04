Investigan fosa denunciada por Solalinde en Sayula

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-27-20:48:47 Sayula de Alemán Policías Ministeriales buscan en Almagres, la susodicha fosa clandestina que denunció el padre José Alejandro Solalinde Guerra

Tras declaraciones del padre José Alejandro Solalinde Guerra, coordinador del albergue de migrantes “Hermanos en el camino” de Ixtepec, Oaxaca, que aseguró que en Sayula de Alemán, específicamente en la congregación de Almagres, fue localizado una fosa con varios cuerpos humanos sin vida que pudieran ser de migrantes centroamericanos; la Fiscalía General del Estado a través de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de este distrito judicial, inició una carpeta de investigación y ordenó la búsqueda de ese punto.



Hasta el momento, dijo una voz de la Unidad, no se tiene el lugar que asegura el sacerdote defensor de los derechos de los migrantes, está la fosa clandestina y por ello, se ha enviado a elementos de la Policía Ministerial del Estado a indagar entre los pobladores de Almagres, si saben algo al respecto.



“No tenemos nada, solo lo que el padre informó a la prensa. Nosotros, como lo dice la nota, no tenemos denuncia alguna, no tenemos más que eso, la noticia criminal de los hechos pero no hemos encontrado nada. Esperemos que el padre de a conocer la ubicación del lugar para confirmar su denuncia”, expuso.



La unidad integral de procuración de justicia ha iniciado la carpeta de investigación por homicidio.