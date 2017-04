Candidatura a regidor de Sayula llegaría a tribunales

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-27-19:34:14 Sayula de Alemán Iván Jiménez Rosa, dirigente estatal del FOEV advierte que defenderá su posición como candidato a regidor primero en la planilla del PRD en Sayula de Alemán

De imponerse al empresario y dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Pantaleón de la Cruz Blanco, conocido popularmente como El Pollo, como el candidato a regidor primero del Ayuntamiento de Sayula de Alemán; el caso podría judicializarse, advirtió vía telefónica el licenciado Iván Jiménez Rosas, dirigente estatal de la Federación Obrera del Estado de Veracruz (FOEV).



Entrevistado vía telefónica, Jiménez Rosas dijo que no hay elementos como para que el PRD municipal de Sayula lo remueva de la candidatura a regidor primero ya que en la planilla que fue presentada en tiempo y forma en el mes de febrero pasado, él fue inscrito y aprobado como candidato a ese puesto, en cambio Pantaleón de la Cruz Blanco no participó en el proceso.



“Si me mueven, demando mis derechos políticos electorales ante el Tribunal Electoral y ahí me van a dar la razón. Cumplo todos los requisitos para ser el candidato a regidor y la dirigencia estatal del PRD me respalda”, afirmó.



El también dirigente de los taxistas adheridos a la FOEV, sostuvo que él tiene su domicilio legal y fiscal en Sayula de Alemán, por lo que no pueden decir que no tiene derecho a ser edil del municipio donde radica desde más de una década.



“Me conocen los taxistas, me conocen los obreros, me conoce mucha gente que hemos ayudado y defendido sus derechos obreros y campesinos de Sayula y la región, entonces no pueden decirme que no me conocen”, externó el aspirante a edil.



La dirigencia municipal del PRD, en manos de Pantaleón de la Cruz Blanco ha condicionado su participación en el proceso electoral a la designación de su líder, para participar en la contienda electoral, de lo contrario, se retirará de la alianza.