En Orizaba invitan a donar ropa y calzado

Con el objetivo de hacer labor social y apoyar de manera altruista a quienes tienen dificultades económicas de vestido, alimentación y calzado, la organización \"si te gusta, te lo regalo\", invita a la población a donar ropa y despensas, la organización entrega alimentos y ropa por intercambio para beneficiar a quien más lo necesita, informó Ana Becerril, coordinadora de la organización.



La entrevistada mencionó que los integrantes de esta organización civil no lucrativa, son personas que en algún momento han enfrentado dificultades económicas y comprendieron lo prioritario que es sentir un poco de ayuda en momentos difíciles, por lo que iniciaron regalando e intercambiando ropa con personas de escasos recursos.



\"Aquí tenemos ropa y alimentos, y llega la gente y nos trae ropa que ya no les queda y se la cambiamos por alguna prenda de vestir o incluso alimentos de la canasta básica para de esa manera ir extendiendo el apoyo\" señaló.



Dijo que de igual forma han llegado personas que buscan ropa para donarla a personas de escasos recursos y a esas personas se les pide una cooperación voluntaria de 5 ó 10 pesos según sea su voluntad para seguir operando, pero no es obligatorio.



\"Pero si viene una persona sin recursos y les gusta la ropa como dice nuestro lema, se la regalamos sin ningún problema\" añadió.



Ana Becerril mencionó que actualmente impulsan también el banco de alimentos a cambio de ropa de uso en buen estado y la entrega de medicamentos no caducados, el cual está a cargo de Jefrix Fierro López.



Por lo anterior pidieron a la población su ayuda para donarles ropa usada, alimentos enlatados y de la canasta básica así como medicamentos no caducados, los cuales pueden ser entregados en camino nacional de Río Blanco número 49 frente a transportes gama o contactar la pagina de Facebook \"Te gusta te lo regalo de Orizaba y sus alrededores\".