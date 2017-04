El sueño de ser comunicólogo, sufriendo estrabismo y ceguera

Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-27-19:11:30 Coatzacoalcos Los grandes amigos Gustavo y Ángel no se dan por rendidos El estrabismo que tiene Gustavo no ha sido impedimento para captar las mejores fotografías y ocupar una cámara semi profesional.



Mueve el lente y enfoca a la pareja que va a grabar para el proyecto que les dejaron en su escuela, para captar la parte cultural de los concursos del colegio en que estudian.



Piensa estudiar la carrera de una ingeniería en animación, como también ser licenciados en Ciencias de la Comunicación para aprender fotografía y vídeo.



Quiere captar los mejores eventos, y dice que no ha sufrido acoso escolar, a pesar que su vista no funciona al cien por ciento.



No va solo, pues le hace compañía Ángel, quien es ciego.



A este joven lo conoció en la paraescolar de música, en donde se hicieron grandes amigos.



No es la única ocasión que lo ha ayudado a su compañero de clases, pues también le ha enseñado a tocar la guitarra.



Ambos estudian el sexto semestre en el Cobaev 18, y son de Coatzacoalcos.

Mientras que Ángel cuenta que tiene ceguera por una malformación en la retina y problemas en su nervio óptico.



También quiere ser comunicólogo, y quiere ser locutor de radio.



Su discapacidad no lo ha hecho desfallecer, ni se ha dado por vencido, pues relata que se ha encontrado con buenas personas que le ayudan.



A pesar que su sentido de la vista no funciona, con el sentido auditivo es que ha podido aprender todo lo que le enseñan en el centro educativo.



Entre la multitud de alumnos que llegaron a la olimpiada, ellos caminante lentamente, y continúan con su tarea.