¡Cuídate de las altas temperaturas!

2017-04-27

Con las altas temperaturas reportadas en últimos días en el puerto de Veracruz con sensaciones térmicas de hasta 40 grados celsius la ciudadanía es propensa a sufrir golpes de calor.



La población más vulnerable son los adultos mayores, los niños, los indigentes y los turistas que no están acostumbrados a nuestras temperaturas ni a la humedad de las costas de Veracruz.



Los visitantes que vienen de una zona de calor seco no están habituados a sudar por lo cual el sudor y la humedad los desgastan severamente.



El coordinador local del área de socorros y desastres de la Cruz Roja, David Zabadua Escalante nos enlista dichos síntomas para una vez que se detecten se trate inmediatamente o se pida una ambulancia para el traslado, ya que un golpe de calor mal atendido puede ocasionar hasta la muerte.



Se puede presentar con dolor de cabeza, mareos, ver borroso, el cuerpo no responde de manera adecuada, se siente entumida la persona, temblores, sensación de no poderse mover, estado letárgico, sin ganas de responder, vómito y desmayo.



Una vez que la persona es alcanzado por el golpe de calor el experto pide que se le acueste, si esta consciente trate de hidratarlo paulatinamente vía oral.



Únicamente está permitido suministrarle agua o suero a traguitos, no administrarle bebidas energizantes porque pueden ocasionar vomito.



El socorrista dijo que hay que mantenerlo acostado y si se observa que no responde no perder tiempo y pedir una ambulancia para ponerlo en manos de profesionales que lo rehidratarán con suero vía venosa.