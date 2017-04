PGR aún presentará solicitud extradición de Duarte

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, adelantó que en los próximos días la Procuraduría General de la República (PGR) presentará la solicitud formal para la extradición del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte.



“A partir de ahí, conforme los términos del tratado, esperaremos su pronta extradición. Esperamos que la solicitud de extradición nos la presente a Relaciones Exteriores la PGR, así me lo ha dicho el procurador (Raúl) Cervantes, en los próximos días”, afirmó en entrevista para Radio Fórmula.



Esto luego de que días antes, el Canciller advirtiera ante la Cámara de Diputados que solicitar deportación del ex gobernador en lugar de una extradición podría dar ventaja procesal que condujera a su posible liberación, por fallas al debido proceso.



Con información de: http://www.24-horas.mx/en-proximos-dias-pgr-presentara-solicitud-extradicion-de-duarte-videgaray/