Llama Ojeda a analizar falta de recursos de la UV

Son varias las problemáticas que tiene la Universidad Veracruzana (UV), que van desde la falta de recursos a los tiempos muertos que tienen los estudiantes, señaló Rocío Ojeda Cayado, aspirante a la rectoría de la máxima casa de estudios.



La también catedrática de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación destacó que después de hacer un análisis de las problemáticas que se viven en la UV decidió contender para tratar de llegar a la Rectoría.



Indicó que son diversos los problemas que enfrenta la casa de estudios, por lo que no se podría señalar alguno en específico, pero se tendrían que atender situaciones tales como los tiempos muertos que tienen los estudiantes entre clases, para lo cual propone crear bloques para configurar los horarios y que los jóvenes tengan un aprovechamiento de

sus tiempos.



Otra problemática que afecta a los estudiantes es el presupuesto, reconoció, pues no alcanza para subsanar las necesidades de la UV, por lo que buscan no circunscribirse al presupuesto asignado; es decir, generar cultura de un trabajo diferente al interior de las facultades para hacerlas autosustentables y obtengan sus propios recursos.



Amén a lo anterior, Ojeda Cayado consideró se deben crear convenios con el sector productivo y que se ingresen recursos a cada entidad, lo cual se haría con la actualización del marco legal y se mejore la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de recursos para hacer frente a la necesidades de la institución.



La aspirante a la Rectoría reconoció que la mayoría de las Unidades de Servicios Bibliotecarios están en malas condiciones, con excepción de la USBI de Xalapa, por lo que este es un aspecto que se debe atender.



Acerca de si está el piso parejo para todos los aspirantes a ese cargo, reconoció que es complicado porque tienen que moverse con sus propios recursos, aunque hay confianza en la Junta de Gobierno.



Recordó que la convocatoria para el cambio de rector sale el 30 de junio con la inscripción de los aspirantes, del 2 al 7 de julio viene el proceso de registro, posteriormente la Junta de Gobierno de la UV indica quiénes son candidatos y en agosto se hace la presentación de los planes de trabajo, para el 30 de agosto dar a conocer quién es el nuevo rector y que el primero de septiembre se tome protesta.