OPLE, ‘órgano electoral autista’: Eduardo de la Torre

Como un "órgano electoral autista", así calificó el dirigente de Podemos Eduardo de la Torre Jaramillo, al Órgano Público Local Electoral (OPLE), ante el escándalo que enfrenta el partido Morena con su ex aspirante a la alcaldía de Las Choapas, Eva Cadena, con los dos videos que la exhiben en las redes sociales recibiendo dinero en pesos y dólares.



"Existe un video y no sé actuó, para más está la Fiscalía que ya se puso las pilas, porque el OPLE solo se ha dedicado a exigir el dinero para pagar sus privilegios y se trata de un órgano electoral anodino".



A decir del dirigente de Podemos al OPLE no le importa la jornada electoral "sino le importan los negocios, porque existe una estructura paralela que son las oficinas administrativas que están sobre el código electoral que son ilegales, anti constitucionales y están privilegiando eso."



-¿Hay confianza en el órgano electoral?, se le insistió.



-El OPLE es el que debe interponer los principios de certeza, legalidad, racionalidad, objetividad, todo esto y al parecer están jugando a ser un órgano electoral, no solo están callados, sino que no están haciendo nada.



La diputada local por Veracruz y ahora ex candidata a la alcaldía Las Choapas, Eva Cadena Sandoval, regresó, unos días después, por otros 10 mil dólares en efectivo y 50 mil pesos “para su campaña” con la misma mujer no identificada, quien el pasado 6 de abril le otorgó los primeros 500 mil pesos en efectivo para que presuntamente los entregara al líder nacional de Morena y aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador.



En un nuevo video en poder de El Universal, la mujer no identificada también ofrece a Cadena 5 millones de pesos para López Obrador, en dólares o en moneda nacional. La legisladora se compromete a comentarlo con “ellos”.