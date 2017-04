Mercedez Benz es de mi abogado: Cadena

La legisladora local independiente, Eva Felicitas Cadena Sandoval, aseguró que el Mercedes Benz en el que llegó a la Fiscalía General del Estado este miércoles no es suyo.



De acuerdo con la diputada independiente, el vehículo es propiedad de su abogado, Celestino Galindo Moreno.



El litigante la acompañó a presentar la denuncia en contra de quien resulte responsable de grabarla recibiendo 500 mil pesos en efectivo como una supuesta donación para el líder nacional de MORENA.



En ese sentido, Cadena Sandoval dijo que no tiene un vehículo propio, pues se traslada en una camioneta familiar Chevrolet S10 “austera”, que es de su hermana.



“El auto en el que llegué es del abogado que me asesora (…), la única camioneta que ocupo es de mi hermana y es una S10 de la Chevrolet, austera, que igual entró con mis acompañantes, pero igual yo llegué en el auto de mi abogado”.



Cabe señalar que de acuerdo a la página oficial de la Chevrolet esa unidad se puede adquirir desde los 300 mil pesos.



Cadena Sandoval agregó que tras las diligencias de este miércoles ante la Fiscalía, durante la semana se presentarán algunos testigos a declarar y se realizarán los retratos hablados de los supuestos empresarios que le ofrecieron el dinero.