Ejecutan a balazos a profesor en Córdoba

Carlos Parra/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-26-21:32:41 Córdoba Versión de testigos dieron a conocer a las autoridades que a eso de las cinco de la tarde de este miércoles, el hoy finado identificado como Miguel C. G. C., de 45 años Un profesor fue asesinado a balazos por hombres que viajaban en un automóvil cuando caminaba por calles de la Unidad Habitacional Loma Linda.



El hombre supuestamente se dirigía a su domicilio tras haber visitado a unos familiares en dicho conjunto habitacional.



Sin embargo, a la altura del retorno Popocatepelt, fue interceptado por dos individuos que viajaban en un automóvil y quienes le dispararon en diversas ocasiones.



Luego de la agresión, los delincuentes huyeron, mientras que la víctima quedó tirada en el pavimento.



Vecinos del lugar al ver lo ocurrido, alertaron a las corporaciones policiacas, siendo elementos de la Policía Estatal los primeros en llegar y confirmar el deceso del docente, además de acodonara zona.



Minutos después llegaron parámedicos de la Cruz Roja, pero les fue impedido el paso por los estatales, pues ellos decían ya habían checado que no contaba con signos vitales.





Personal de la Fiscalía Regional, Servicios Periciales y Agentes Ministeriales llevaron a cabo la recolección de indicios, ordenaron trasladar el cuerpo al Semefo para practicarle la necropsia de rigor e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.



Las autoridades ministeriales ya investigan para dar con los responsables y esclarecer este homicidio.