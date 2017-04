Panificadores de Veracruz incumplen con IEPS: Canainpa

A nivel nacional 20 por ciento de las panaderías no cobraron el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y ahora deben pagarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



En Veracruz hay entre 12 y 14 casos de panificadoras que no cumplieron con las disposiciones de la SHCP, informó el consejero de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Bichir Nahúm Lajud.



“Con todas las cuestiones que tenemos de gobierno vamos a ver la forma de que estén todas las panaderías en orden. Hay muchas panaderías que tienen problemas fiscales, no han cobrado el IEPS y sabiendo que era obligatorio para ciertos causantes”, informó el consejero de la Canainpa.



Nahúm Lajud recordó que el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios se aplica con un 8 por ciento desde la promulgación y entrada en vigor de la Reforma Fiscal.



La Canainpa buscará orientar a los empresarios panificadores para que regularicen sus pagos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto de este gravamen a productos azucarados.



“Tú lo cobras y tú enteras a Hacienda, algunas panificadoras pensaron que no lo era porque dentro del ramo existe el régimen de Incorporación que no lo cobra y también existe el que anda en la calle que tampoco lo cobra y no tiene problema y no tiene obligación legal. Muchos pensaron que era igual y no, si eres un régimen normal tienes que cobrarlo.



“Tienen que pagar lo que no cobraron”, explicó el consejero nacional de Canainpa.



Adelantó que a medados de año realizarán una convención internacional en el sureste mexicano en donde tratarán temas relacionados con las obligaciones fiscales de la industria para evitar este tipo de retrasos y afectaciones al sector.