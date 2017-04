Listos candidatos por la alcaldía de Córdoba

Tras el registro de candidatos ante los partidos políticos y OPLE, ya están listos nueve candidatos para iniciar campañas por alcaldía de Córdoba, entre ellos dos mujeres y dos candidatos independientes buscan ganarse la simpatía de la ciudadanía, pese al ambiente de apatía que hay en torno a la política.



Es la ex diputada federal Leticia López, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) y Georgina Aguilar Rodriguez aspirante por el Partido Encuentro Social (PES) las dos mujeres que buscarán ser las primeras alcaldesas por elección popular, pues de manera interina ya hubo estuvo en años atrás la maestra Yolanda Monluí.



Mientras que de forma independiente contenderán los candidatos Mauricio Ivan Aguirre Marín, (ex priista), y Leonardo Palma Ameca (ex panista), en busca de la presidencia municipal de Córdoba.



El Partido Movimiento Ciudadano no ha dado a conocer quién será su abanderado, pero los que ya están registrados oficialmente son por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el doctor Luis Diaz Barriga.



El Movimiento Regeneración Nacional, (Morena) está abanderado por el doctor Juan Martinez, él ya ha buscado la alcaldía en otras ocasiones por otros organismos políticos.



El Partido del Trabajo, (PT) es representado por Francisco José Sáenz y el ex rector de la Universidad Tecnologica del Centro de Veracruz, Francisco Rangel Cáceres es el candidato del Partido Nueva Alianza.