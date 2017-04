Realizan priistas jarochos plantón por plantilla de regidores

Militantes del Partido Revolucionario Institucional de Boca del Río realizaron un plantón afuera de las instalaciones del Comité Municipal en inconformidad por la conformación de la plantilla de regidores.



María Tejeda Cruz, quien fue precandidata a la alcaldía, acusó que en la Regiduría Primera inscribieron a Nostin Piedra, yerno del Senador Héctor Yunes Landa, quien además fue director de Alumbrado Público en la administración de Salvador Manzur; en la Regiduría Dos, Érika Mikel, quien fue contralora y posteriormente tesorera; la tercera regiduría será un espacio para la CROC y la cuarta para un representante del comité municipal del PRI.



“Nos han ignorado, tengo 43 años de militante activa del PRI, hay otras compañeras que tienen 25, 35 años militando, 20, 15, 33 años de militancia y para ellos no significa nada, no hay respeto para nuestra lealtad al partido. No ha habido respuesta ni del presidente del partido en el estado”.



Tejeda Cruz comentó que se registró como precandidata pero no pagó los 25 mil pesos de cuota pues había incertidumbre en si se concretaba la alianza con el Partido Verde Ecologista de México y si sería dicho partido el que postulara candidato.



“Aceptamos el candidato que tenemos por la experiencia que tiene en cuanto a seguridad pública. Cuando platicó con nosotros entendió nuestra postura pero no nos dio opción para resolver la situación. Yo me registré como precandidata y cumplí con los requisitos pero no pagué los 25 mil pesos de cuota porque ni sabíamos si íbamos a ir con el PVEM”.



Los priistas inconformes advirtieron que extenderán las movilizaciones sino resuelven su inconformidad.