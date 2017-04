Entrega Alcalde obras en colonia de Tuxpan Tweet El Gobierno de Tuxpan que encabeza el Presidente Municipal Raúl Ruiz Díaz se planteó la meta de abatir el rezago social que existe en el municipio y a la fecha, no han cesado las acciones para alcanzar el cometido. Tuxpan - 2017-04-26 16:25:53 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-04-26-16:28:34 Tuxpan El Gobierno de Tuxpan que encabeza el Presidente Municipal Raúl Ruiz Díaz se planteó la meta de abatir el rezago social que existe en el municipio y a la fecha, no han cesado las acciones para alcanzar el cometido. El Gobierno de Tuxpan que encabeza el Presidente Municipal Raúl Ruiz Díaz se planteó la meta de abatir el rezago social que existe en el municipio y a la fecha, no han cesado las acciones para alcanzar el cometido.



Muestra de ello, fue la vista que realizaron las autoridades municipales a la colonia Manuel Ávila Camacho, perteneciente Alto Lucero para entregar las obras de cuartos dormitorio y guarniciones y banquetas, mismas que mejorarán la calidad de vida entre la población.



El alcalde inauguró más de 350 metros lineales de guarniciones y banquetas sobre la calle Álvaro Obregón, mejorando la imagen urbana y el tránsito por esta zona, para evitar que los vecinos del lugar sufran por caminar entre el lodo durante la temporada de lluvias.



Posteriormente, el alcalde acudió a casa del señor Sixto Cruz López, quien durante 20 años vivió con su familia en un espacio cubierto por fibracel que corría el riesgo de caerse en cualquier momento, indicando Ruiz Díaz que a partir de ahora, Sixto, su esposa y cinco familias más tendrán la seguridad de vivir en un espacio digno, donde no correrán riesgos por las inclemencias del tiempo.



En su intervención, el Presidente Municipal habló del trabajo realizado desde el principio de su mandato, recalcando que él y su comuna siempre han dado prioridad a las colonias y comunidades que durante años estuvieron olvidadas.



En su recorrido, el Alcalde Ruiz Díaz estuvo acompañado por Dalila Mar Guzmán, Agente Municipal de Alto Lucero; Cristina Hernández Flores, Presidenta del Comité de Obra de guarniciones y banquetas; Sixto Cruz López, Presidente del Comité de Obra de cuartos dormitorio y directores de áreas municipales como son Desarrollo Social, Obras, Limpia y Servicios Públicos. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

