Llaman a evitar suspensión de ferry por el Túnel

Osvaldo Antonio Sotelo / Agencia Imagen del Golfo2017-04-26-16:24:38 Coatzacoalcos Este es el anuncio donde invitan a que los pobladores de Villa Allende para que pongan su firma

Habitantes de Villa Allende desde hace unos días han comenzado a recolectar firmas, con tal de que no se suspenda definitivamente el servicio de transbordador con la inauguración del Túnel Sumergido.



En su cuenta oficial de Facebook la agencia municipal de esta comunidad lanzó la invitación a la población para que los apoye.



En la publicación anunciaron que buscan que los allendenses no paguen el alto costo por acceder en el Túnel Sumergido, pues esperan recibir un beneficio, y no se vean perjudicados.



Los empleados municipales estuvieron en el paso de lanchas recabando las firmas, esperando que con ello tengan una respuesta positiva.