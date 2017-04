Abandonan cadáver en terracería de Córdoba Tweet Un hombre de entre 25 a 30 años de edad fue ejecutado y abandonado a un costado de su automóvil particular cuando circulaba sobre la carretera de terracería que comunica de San Rafael Calería a Rancho Quemado perteneciente al municipio de Córdoba. Córdoba - 2017-04-26 16:09:40 - Imagen del Golfo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-04-26-16:10:20 Córdoba Un hombre de entre 25 a 30 años de edad fue ejecutado y abandonado a un costado de su automóvil particular cuando circulaba sobre la carretera de terracería que comunica de San Rafael Calería a Rancho Quemado perteneciente al municipio de Córdoba. Un hombre de entre 25 a 30 años de edad fue ejecutado y abandonado a un costado de su automóvil particular cuando circulaba sobre la carretera de terracería que comunica de; San Rafael Calería a Rancho Quemado perteneciente al municipio de Córdoba.



Debido al fuerte hermetismo que guardan las autoridades estatales y ministeriales se desconoce la identidad del ahora occiso., incluso los cuerpos policiacos acordonaron dicha carretera desde más de cien metros atrás con la finalidad de tratar ocultar el hecho.



Hechos



De acuerdo a las primeras investigaciones, lugareños de la localidad Rafael Calería alrededor de las 08:00 horas, hallaron el cuerpo del sujeto ejecutado y tirado boca abajo, justo en las afueras de su automóvil Volkswagen tipo Jetta color rojo, dando rápidamente parte a las autoridades policiacas.



En cuestión de minutos al lugar arribaron uniformados de la Policía Estatal adscritos al Mando Único, quienes corroboraron la ejecución y acordonaron el lugar desde varios metros antes, solicitando así la intervención de las autoridades ministeriales.



Más tarde a dicha carretera arribó personal de la Fiscalía Regional de Justicia, acompañados por efectivos de la Dirección de Servicios Periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes, asegurando casquillos percutidos de arma de fuego e integrando una carpeta de investigación.



Finalmente el Fiscal en turno ordeno el levantamiento del cadáver, mismo que fue trasladado al semefo oficial por personal de una funeraria local, en donde permanecerá en espera de ser reconocido y reclamado por sus familiares., mientras que el vehículo fue asegurado y remolcado al corralón oficial. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

