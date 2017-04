A casi 13 años, al fin mañana inauguran el Túnel Sumergido de Coatzacoalcos

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-26-16:02:23 Coatzacoalcos Así es por dentro del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos

Este viernes por la tarde, el gobernador Miguel Yunes Linares, acompañados de funcionarios federales y representantes del grupo Carso, pondrán en funcionamiento el Túnel Sumergido que une por debajo del río Coatzacoalcos a esta ciudad con Villa Allende.



La obra que tuvo un costo de alrededor de 5 mil millones de pesos ha provocado curiosidad entre los habitantes de la región Sur de Veracruz, algunos de los cuales han manifestado temor debido a que durante su construcción sufrió varios paros.



Diario del Istmo y DI Tv, integrantes de Corporativo Imagen del Golfo, tuvieron la oportunidad de ingresar a la magna obra previo a su inauguración.





QUE SE SIENTE



Bajar por la rampa de acceso al Túnel, del lado de Coatzacoalcos, es como recorrer cualquier otro, aunque con la diferencia de que en muchos, las paredes no están pintadas y en este sí.



Mientras se baja la rampa de acceso que mide 400 metros de largo, podemos observar tres enormes ventiladores que son parte del sistema de ventilación.



La parte más profunda de la obra se encuentra a 35 metros por debajo del espejo de agua del río Coatzacoalcos, ahí la sensación de calor es muy parecida a la que se encuentra en la superficie.



No hay variación de la presión y observamos que además de la iluminación y una serie de señales, las paredes están pintadas de blanco, con pintura cerámica, la cual permite un mayor reflejo de la luz y toda la estructura está seca.





COMO ES POR DENTRO



El ingeniero Fernando Urueta Ochoa, coordinador de supervisión del túnel desde hace más de 10 años que inició la obra, explicó: “El Túnel Sumergido tiene una longitud por debajo del río Coatzacoalcos de 700 metros, más 400 metros de la rampa de acceso del lado de Coatzacoalcos y 400 metros de la rampa ubicada del lado de Villa Allende”.



“Se encuentra a 35 metros del nivel medio del agua y cruza por debajo de los dos canales de navegación que tiene el puerto, el de API y el de Pajaritos”.



El mismo Urueta Ochoa, detalló que actualmente el canal más profundo es el del Puerto de Pajaritos que tiene un calado de 15 metros de profundidad y que la misma Asociación Portuaria Integral (API), solicitó que durante la construcción del túnel se dejará un calado mínimo de 18 metros, ya que a futuro ingresarán barcos más grandes.





TIENE CURVAS



Al descender del vehículo en que viajamos, podemos observar que toda la estructura está seca y tiene dos curvas horizontales, una en “S” que obedece a un diseño por cuestiones hidráulicas y una curva vertical que hace un columpio en “U”.



El mismo supervisor, indicó que la construcción del Túnel, hace que sea flexible, lo que permite aguantar sismos, huracanes, tormentas y lluvias de intensidad nunca sufridas en Coatzacoalcos.





SE PUEDE SALIR CAMINANDO



Entre los cuatro carriles, dos de ingreso y dos de salida, se encuentra una galería central que corre a lo largo de los 700 metros de profundidad por debajo del agua.



Dicha galería de un metro de ancho y con un piso de parrilla de acero, cuenta con puertas de seguridad cada 50 metros de distancia, las cuales se podrán abrir en caso de que ocurriera algún accidente, lo que permitirá a las personas salir por el pasillo.





CALIDAD DEL AIRE



Además, el Túnel tiene sensores que permiten medir la calidad del aire y en caso de haya emisión de gases o cualquier problema en el ambiente, de inmediato entrará en funcionamiento el sistema de ventiladores.



También a lo largo del Túnel, se cuentan con 45 gabinetes de sistema contra incendios que están equipados con un extintor e hidrantes conectados a un tanque de agua.



Urueta Ochoa, señaló que el Túnel Sumergido, cuanta con cartas de garantía de 100 años de vida útil y de seguridad.



“Contrario a lo que se piensa, el túnel ha sido construido y cuidado con los más estrictos controles de calidad, si visitamos túneles de otras ciudades con otra tecnología, podemos decir que este es el más equipado y mucho más moderno”, dijo.



Agregó que es único en su tipo en Latinoamérica y que tiene similitud con otro que une a Copehague, Dinamarca con Suecia, el cual en un tramo cruza por debajo del mar.





VELOCIDAD



Al interior del Túnel los vehículos podrán transitar a una velocidad de entre 50 y 60 kilómetros por hora, aunque en el recorrido que realizamos para este trabajo, a 30 kilómetros por horas de velocidad, el cruce fue de menos de 4 minutos.





EL COBRO



Para cruzar el Túnel, solo existe una caseta de peaje, la cual está del lado de Villa Allende y en Coatzacoalcos un arco ubicado en la avenida General Anaya, que es el que controlará la altura de los vehículos que pretendan cruzar.



Hasta el momento de redactar esta información, se desconocía el precio real que tendría el peaje, aunque Urueta Ochoa indicó que se buscaría homologarlo con el del puente Coatzacoalcos Uno.



La capacidad del Túnel permite que crucen por él vehículos de hasta cinco ejes, sin embargo las vialidades de Coatzacoalcos no lo permiten, aunque de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, de las 12 de la noche a las 5 de la mañana podrían circular vehículos de gran tamaño.





EL CEREBRO



Del mismo lado de Villa Allende, cerca de la caseta de cobro, se encuentra “el cerebro del túnel”, que tiene dos estaciones remotas esta y la ubicada en Coatzacoalcos a la que el ingeniero Fernando Urueta llama “el corazón”.



Es en el edificio que alberga a “el cerebro” donde se ubica el área de control, ahí pudimos observar una pared impresionante desde donde se vigilan todos los movimientos del Túnel.



Desde la avenida General Anaya hasta después de la salida la caseta de cobro. Es en ese lugar, desde donde se controlan todos los sistemas que permiten el funcionamiento de la magna obra: contraincendios, ventiladores, calidad del aire, protocolos de seguridad, megáfonos que indicarán que hacer en caso de algún accidente, todo.



El mismo coordinador de supervisión, explicó que todas las personas laboran en ese lugar son mexicanas, algunos de los técnicos, fueron contratados en marzo pasado para operar la obra, la cual estará abierta los 365 días del año.





PROYECTO



Unir al Túnel Sumergido con la carretera Costera del Golfo, no forma parte de la concesión de la obra, ese tendrá que ser trabajo del gobierno, al construir las vialidades en terrenos que Pemex donó para que a futuro la salida se incorpore con la citada vía de comunicación.