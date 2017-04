En Veracruz gobierna una 'narcocleptocracia': Solalinde

El sacerdote Alejandro Solalinde llamó a construir una Comisión de la Verdad para definir los delitos, específicamente las desapariciones registradas en el país, en Veracruz, pero aclaró que ésta no debe ser electorera y que la Fiscalía no vaya a incurrir en simulaciones pues dijo que no se le ve avance en investigaciones sobre desaparecidos.



Por otra parte dijo que MORENA es lo último que le queda al ciclo histórico de la democracia y la sociedad debe ser participativa para cambiar el estado de cosas en el país, sobre todo en Veracruz, donde dijo que gobierna una “narcocleptocracia”, es decir gobierno del narco y los rateros.



