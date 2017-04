Solitario registro de Carlos Vasconcelos en Coatza

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-26-10:35:58 Coatzacoalcos Sin acarreados, Carlos Vasconcelos Guevara acudió al OPLE a formalizar su candidatura como aspirante por la alcaldía de Coatzacoalcos.

Sin acarreados, en punto de las 20:50 horas, este martes Carlos Vasconcelos Guevara, acudió solo a las oficinas del OPLE en esta ciudad a presentar la documentación de su registro como candidato del PRI y PVEM a la alcaldía de Coatzacoalcos.



“Venimos a entregar la documentación que solicita el OPLE, ya se hizo formalmente en Xalapa, pero quisimos estar aquí con ustedes, como autoridades, así es que venimos a eso a cumplir con la documentación”, dijo.



La Consejera presidenta del Organismo Público Electoral (OPLE) en este municipio, Isela Ramírez Gallegos acompañada de los consejeros ciudadanos recibió la documentación.



Al preguntarle sobre la manera de formalizar su registro al acudir solo, Carlos Vasconcelos, dijo:

“Para que vamos a traer personas o pedirle a la ciudadanía que venga a aplaudirnos, a echarnos porras, que caso tiene”.



“Creo que lo que necesitamos hacer es como lo hemos hechos, cada semana, cada mes o cada año, a donde tenemos que llegar es a las colonias”.



Señaló que durante su campaña el trabajo será permanente, que van a entrar a un contienda limpia, sin ataques, sin denostaciones y a cuidar todas las formas.



Agregó que los recursos que tiene asignados para propaganda, no los gastará en gorras, playeras o música.



“En lo personal no voy a comprar gorras, las normas fijaron que podemos comprar gorras, camisetas, aparecer en espectaculares, musiquita, absolutamente nada de eso”, dijo.



“Yo creo que lo que tenemos que hacer todos los partidos, todos los candidatos y toda la ciudadanía, que todos mejor repartamos comida, porque nuestra gente está con hambre, eso es lo más importante”.



Y abundó, “le pedí a la gente de mi partido que nada de fotos en espectaculares, va a parecer mi nombre claro que sí, pero no voy a comprar ni camisetas, ni gorritas”.



Al cuestionarle si será una campaña diferente a la de los otros candidatos, el mismo Carlos Vasconcelos enfatizó:

“ Será lo que siempre hago, lo que he estado haciendo, durante mucho tiempo, ir a las colonias, ellos son los que tiene que hablar y decir y son los que tienen que decidir”.



La planilla del PRI-PVEM que ayer fue registrada, está integrada por: Carlos Vasconcelos Guevara como Presidente, Síndica María Guadalupe Félix Porras; regidor primero Oliver Damas de los Santos; regidor segundo, Kerent Itzel Prot Vázquez; regidor tercero, Felipe de Jesús Rodríguez Gallegos; regidor cuarto, Lenis Pauling Aparicio Ambrosio; regidor quinto Jonatthan Hillman Chapoy; regidor sexto, Patricia Guadalupe Peña Recio; regidor séptimo Matias Pacheco Cruz; regidor octavo, María Consuelo Lotfe Calderón; regidor noveno, Salim Antuham Contreras Balderas; regidor décimo, Hortensia Basurto Sánchez; regidor decimo primero, Concepción Hernández de la Cruz; regidor decimo segundo María de Jesús Zamudio Ramírez; regidor decimo tercero, José Luis López Cabañas.



