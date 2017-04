Dinero para Eva salió de Erick Lagos y Yunes: Nahle

“El dinosaurio se rehúsa a morir, pese a que ya se acabaron el país”, expresó este miércoles la diputada Rocío Nahle García durante su intervención para informar que Morena presentó una denuncia ante la Fepade para que se investigue quién le dio el dinero a Eva Cadena.



“Ahorita a las once y media de la mañana presentamos una solicitud a la Fepade, que se investigue quién le dio el dinero a Eva Cadena, porque salió de un diputado del PRI, del PRI con Miguel Ángel Yunes. ¿De quién? Erick Lagos operó con Miguel Ángel Yunes para entregar el dinero”, afirmó la legisladora.



Mencionó que el PRI y PAN han entregado el territorio nacional, por lo que López Obrador es la opción para cambiar la política social y económica del país.



“Somos una generación que los hemos padecido y no estamos dispuestos a que nuestros hijos y las próximas generaciones también lo padezcan”, manifestó Nahle García.



Indicó que con los gobiernos del PRI y PAN han beneficiado a unas 30 a 40 familias, a quienes se les ha entregado el negocio de las telecomunicaciones, la industria petrolera y los contratos del gobierno, como el caso de Higa y OHL.



“Hoy somos con López Obrador la opción para cambiar la política social y económica de este país”, aseguró la diputada de Morena.





TODO PARA FRENAR A AMLO



Nahle García dijo que han hecho de todo para frenar a Andrés Manuel López Obrador. En 1988, Carlos Salinas de Gortari tomó por asalto la presidencia de la República y de ahí se instaló el neoliberalismo.



“En el 2006, Felipe Calderón en forma burda se robó la presidencia y todavía tuvo el descaro de decir “haiga sido como haiga sido””.



Añadió que en el 2012, Peña Nieto compró una presidencia y desde entonces incurrió en delitos, que no han parado, robándole a la izquierda y al pueblo de México, la decisión de cambiar el destino de este país.



“Desde entonces el PRIAN no duerme, porque hay un pueblo cansado, harto de la corrupción de ustedes, de los personajes que se han enquistado. Esos dinosaurios que le temen a un proyecto de nación diferente, donde vamos a ir a erradicar la pobreza extrema que han generado ese es el fondo del asunto”, destacó.