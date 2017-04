Aerolíneas dejan a 19 mil sin vuelos por sobreventa

De acuerdo con las cifras más recientes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Aeroméxico, Viva Aerobus, Volaris y Aeromar negaron abordajes porque se reservaron o vendieron más boletos de los disponibles. Interjet no presentó ese problema.



Asimismo, de las 3 mil 453 quejas o reportes que recibieron las compañías aéreas en dicho lapso –incluido Interjet– por pérdida, daño, robo o retraso de equipaje, 76.3 por ciento fue contra las aerolíneas de bajo costo Volaris y Viva Aerobus, las cuales, en total, recibieron 2 mil 847 reclamos. Por el contrario, según el documento, Aeroméxico no tuvo ninguna.



A escala mundial, las aerolíneas venden una cantidad de boletos mayor a la capacidad de las aeronaves, con el fin de asegurar la rentabilidad del servicio.



Para la Procuraduría Federal del Consumidor, encontrar un vuelo disponible en el horario, día deseado y, sobre todo, a precio accesible es, para muchos, todo un reto. Al respecto, señala que el boleto es un contrato y recomienda a los pasajeros leerlo con atención. En caso de que no puedan abordar un aparato por sobreventa o cancelación del vuelo (razón imputable a la aerolínea), los usuarios tienen varias opciones.



Entre ellas, que la empresa aérea los transporte en el primer vuelo disponible, amén de proporcionarles los servicios de comunicación telefónica al destino final, alimentos durante el tiempo de espera y, de ser necesario, hospedaje. Todo, sin cargo extra.



Transportar al destino pactado en fecha posterior convenida entre el cliente y la firma aérea, más 25 por ciento de indemnización, y en caso de que el avión tenga que aterrizar en el lugar no planeado, el pasajero tiene derecho a que la empresa lo traslade a su destino.



Con información de La Jornada

