Entre acusaciones, Del Mazo, Delfina y Josefina chocan en debate por corrupción e inseguridad en Edomex

Al iniciar su primer debate, los candidatos a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota del PAN, Delfina Gómez Álvarez de Morena, la candidata independiente, Teresa Castell de Oro, Alfredo del Mazo Maza de la coalición PRI-PVEM-Panal-PES, Juan Zepeda Hernández del PRD, Oscar González Yáñez del PT, destacaron en su primera ronda sus logros en el pasado, algunas de sus propuestas para gobernar la entidad y arremetieron contra el partido que desde hace 90 años gobierna.



La primera en tomar la palabra fue la panista Josefina Vázquez Mota quien se dirigió a todos los sectores de la sociedad mexiquense y les dijo que para lograr un cambio en el Estado de México y por culpa del PRI, la entidad ocupa el primer lugar en inseguridad, corrupción y feminicidios.



Dijo que la gente vive con miedo por lo que advirtió que de ser gobernadora pondrá punto final a esta situación porque ni Alfredo del Mazo, ni Delfina Gómez podrán hacerlo. Dijo que tiene la experiencia para ello y lo demostró en la SEP y en la Secretaría de Desarrollo Social.



Refirió que tiene un plan de cinco acciones entre las que estacan la creación de un millón de empleos empleos, seguridad aplicando ley, educación de calidad y becas, apoyo al emprendedor, transporte con seguridad, medicinas y hospitales que sí funcionen.



El segundo turno fue el del candidato del PT, Óscar González quien expresó que le duele ver a su estado con el mayor índice de seguridad, con habitantes en pobreza y que le indigna tanta corrupción que es responsabilidad de los malos gobiernos.



Destacó sus logros como presidente del municipio de Metepec y dijo que le enoja y le lastima que los malos gobiernos no quieran hacer su trabajo. Y recordó que el municipio que gobernó fue uno de los más seguros, además de que dotó servicios a los ciudadanos.



En su presentación, el candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal-PES, Alfredo del Mazo, indicó que él es quien tiene las mejores propuestas y la capacidad para resolver los problemas de la entidad, como seguridad.



del Mazo Maza indicó que él es quien tiene las mejores propuestas y la capacidad para resolver los problemas de la entidad, como seguridad, desempleo, además de que tomará las mejores decisiones \"y en esta mesa no hay nadie más capaz para hacerlo\".



Se refirió a algunas propuestas como el salario rosa para las amas de casa, becas para estudiantes, combate a la seguridad, soluciones de fondo para impulsar el desarrollo y resolver los retos del Estado de México.



En su oportunidad, Teresa Castell, candidata independiente consideró que este día es histórico porque por primera vez tienen voz los ciudadanos que son ignorados por los partidos y sus candidatos.



\"Tenemos dos opciones; la opción ciudadana independiente y la que ellos representan la que no es diferente porque son los mismos que te buscan cuando hay campañas. Como gobernadora encabezaremos un gobierno ciudadano para que el beneficiado seas tú y tu familia no ellos y sus familias\".



En su oportunidad, Juan Zepeda, del PRD refirió sus logros como presidente municipal de Nezahualcóyotl y dijo que fue migrante y regresó, estudió e escuelas públicas y puede cambiar la situación porque conoce a la gente.



Dijo que existe un grupo que al ejercer el poder sabe cómo enriquecerse lo cual no se puede permitir, \"sufrimos inseguridad, desempleo, faltas en todos los aspectos de la vida y nosotros podremos atender con calidad, con seguridad a nuestras calles eso tiene nombre y apellido\".



Finalmente, Delfina Gómez candidata de Morena se presentó como hija de un albañil y una ama de casa, profesora con dos maestrías e indignada y molesta con la situación que vive el estado. Aseguró que ella pasa de la indignación a la acción, y agradeció a la gente hacer el honor de votar por ella.



Recordó que ella votó en contra del gasolizano y pidió explicaciones a los otros partidos por su voto a favor de este aumento en los precios de los combustibles.



Dijo que los problemas los ve desde el punto de vista de un ama de casa, campesina y aseguró que los mexiquenses \"están hartos de la corrupción y en esta elección tenemos la oportunidad de hacer un cambio\".



SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA



El primer tema que abordaron los candidatos fue el de la seguridad pública y la justicia. Óscar González, del PT, dijo que es el estado más violento del país, donde asesinan a dos mujeres a diarios; 137 mexiquenses les roban su auto \"gracias a los malos gobiernos\", dijo. Afirmó que en Metepec, donde gobernó, lo hizo más seguro. Propuso, en el primer minuto, mandar 38 mil policías que cuidan tiendas departamentales, centros comerciales y casas de servidores públicos y políticos.



\"En el transporte público no basta con poner cámaras, sino poner un equipo de reacción\", dijo González. \"Nosotros la verdadera izquierda gobierna para ti.\"



Siguió en la palabra Josefina Vázquez Mota, del PAN, quien reconoció que por miedo la gente no denuncia. Dijo que si no hay seguridad no habrá empleos, estimó que 40 mil empresas han salido del país. Denunció los homicidios ocurridos.



Vázquez Mota dijo que limpiará la policía; ofreció protección a las mujeres y una adecuada impartición de justicia. Presentó un documento donde dice que la candidata de Morena firmó documentos para desviar recursos.



Continuó Juan Zepeda, del PRD, quien admitió que están pasando por un grave problema de seguridad. Por lo que dijo que la prioridad es garantizar la seguridad y la paz. \"Hoy en el Estado de México están pagando policías y los están alquilando como guardias privadas.\" Propuso duplicar el modelo de policía aplicado cuando fue alcalde en Nezahualcóyotl, donde dijo que redujó en un 63 por ciento la delincuencia.



Zepeda afirmó que fueron reconocidos como la mejor policía en todo el país \"sólo hay que cambiar la visión de cómo se ve la seguridad pública.\" Ofreció una reducción del 30 por ciento en el primer año y a los cuatro, del 50 por ciento.



Del Mazo siguió con su propuesta, dijo que los mexiquenses no tiene por qué acostumbrarse a la inseguridad: \"De la seguridad me encargo yo\", afirmó. Propuso mejorar las condiciones en el transporte público; contra los feminicidios, dijo que fortalecerá los programas para evitar este tipo de delito; dijo que depurará las policías, \"hay muchos que no cumplen con su función…\".



El priista ofreció dos centros de mando; también fortalecerá los Ministerios Públicos, hacer más y vigilarlos para que no haya corrupción; y ofreció más empleos para erradicar los delitos.



Teresa Castell, independiente, dijo no tener miedo de tomar decisiones y se dijo dispuesta a hacer lo necesario para ofrecer seguridad. \"A ti que te ignoran y ya ni en tu casa te siente seguros\", a los que pagan sobornos, que asaltan. \"Hoy te digo, tu seguridad estará en manos de quienes saben y no en manos de sus compadres de estos personajes.\"



Pidió buscarse un trabajo a quienes están acostumbrados a ganar dinero fácilmente. Afirmó que un estado donde hay más empleo, con iluminación, educación, tecnología es un estado más seguro. \"Basta de partidos.\"



Delfina Gómez, de Morena, apuntó que su prioridad será \"seguridad y justicia para todas\", denunció que el actual gobernador gastó excesivamente en seguridad sin mejorar los niveles de seguridad, como lo propuso el candidato priista ante lo cual se cuestionó: \"¿Servirá de algo?\".



Por lo anterior dijo que es necesario trabajar en el tejido social, lo que hizo como alcalde y logró bajar los niveles de delincuencia. Apuntó que alrededor de siete mexiquenses por minuto sufren un asalto en el transporte público y presentó un proyecto de movilidad que, incluso, generará más empleos.



RÉPLICA



Juan Zepeda fue el primer en replicar ante lo cual dijo que se requiere más que propuestas para mejorar la seguridad en el Estado de México, \"si quieres seguridad quien sabe soy yo.\"



Castell se dijo sorprendida y cuestionó que Del Mazo hable de seguridad; a Josefina le dijo que seguro quiere gasta el dinero; a Delfina, también la cuestionó por el gasto como alcaldesa. \"Los candidatos son expertos en engañar para después no dar resultados.\"



Delfina dijo que muchos prometen y no cumplen dijo que durante el gobierno de Alfredo del Mazo en Huixquilucan aumentó la inseguridad, lo mismo que a Josefina Vázquez Mota. Propuso una transformación en diversos aspectos del tejido social.



Josefina Vázquez dijo que ni los priistas le creen al candidato Alfredo del Mazo y pidió a Delfina Gómez responder por qué quitaba el 10 por ciento de su salario, con cheques firmados, \"y tocaste lo más sagrado de las familias… Te recuerdo que hay una prisión y una condena de dos a nueve años.\"



Óscar González dijo que vienen de un actuar al hacer de Metepec el municipio más seguro. \"Nosotros no andamos pensando o descubriendo el hilo negro.\" De los feminicidios dijo que no se puede permitir que las jóvenes sean secuestradas, violadas y asesinados.



Alfredo del Mazo dijo que los resultados de su gobierno en Huixquilucan los delitos disminuyeron en un 30 por ciento. Apuntó que la alternancia no resuelve la inseguridad, predominados por el PAN.



COMBATE A LA CORRUPCIÓN



Josefina fue quien abrió el tema de la corrupción, quien dijo que por este flagelo no avanza el estado, ya que ha faltado cumplir con varias promesas. \"La corrupción tienen nombre y apellido en el Estado de México. Delfina quitando el dinero a las familias y tu Alfredo ¿hablando de inseguridad?\" y cuestionó los contratos con IGA y OHL que construyeron vías de comunicación.



La panista ofreció quitar el fuero a los funcionarios públicos, testigos ciudadanos, un gobierno abierto, un fiscal anticorrupción con un consejo autónomo. Además de cadena perpetua a los funcionarios corruptos.



Juan Zepeda dijo que si alguien puede presumir seguridad es Nezahualcóyotl y lo comparó con Huixquilucan, donde gobernó el priista. \"Yo no vengo a presumir, aquí están los datos\", apuntó. Aseveró que la corrupción en el país \"nos está matando.\" Estimó que el 10 por ciento del Producto Interno Bruto se van a este flagelo.



El perredista presentó un documento en el que se imputan actos de corrupción, especialmente a la candidata de Morena, de quien presentó el finiquito de más de 400 mil pesos \"yo no me di un finiquito, sólo lo que me tocaba por ley, 36 mil pesos.\"



Alfredo del Mazo, de la corrupción, presentó una imagen de Josefina Vázquez con Tomás Yarrington, \"esto no la hace narcotraficante\". Ofreció \"meter a la cárcel a los corruptos y eliminar el fuero a servidores públicos. De los trámites, afirmó que debe terminarse la \"mordida\" y transparentar las licitaciones.



El priista acotó que tiene una familia y quiere decirles que ha hecho un buen trabajo \"y así lo voy a hacer.\"



Óscar González apuntó que la corrupción \"es una lacra\" que impera en la entidad, lo que permitió el incremento en los precios de la gasolina, la falta de luz, escasez de agua y otras carencias. Mencionó que varios pudieron ser alcaldes \"y de Josefina hasta ahora sé que vive en el Estado de México.\"



El petista dijo ser el único \"que hizo un gobierno honesto\" cuando estuvo en Metepec, \"ningún niño se quedó sin comer, ninguna madre estuvo sola cuando tuvo que llevar a sus hijos a la escuela. A nosotros no nos va a temblar la mano.\"



Delfina Gómez consideró que la corrupción está \"en un árbol\" del grupo conocido de Atlacomulco, \"realmente sí nos ha afectado porque nos cuesta 117 mil millones de pesos\", por lo que \"hay falta de atención en las clínicas\", y los servicios, así como carencia de otros servicios educativos y demás.



La morenista aseguró que sigue viviendo en la misma casa \"me enseñaron que el servicio a la comunidad debe ser honesto\" y propuso que la declaración 3 de 3 sea obligatoria; transparentar y rendición de cuenta de los funcionarios y una mayor participación social.



Teresa Castell, independiente, tomó la palabra y dijo que la corrupción no puede dejar de relacionarla con los partidos políticos, mientras que los ciudadanos \"queremos un gobierno que rinda cuentas…\". Espetó que a nombre de la ciudadanía les debe quedar claro \"que ya no les creemos\".



La aspirante independiente cuestionó que de la noche a la mañana ofrezcan solucionar un problema y dijo \"a ustedes les debemos amarrar las manos.\" Pidió no más simulaciones y cuestionó dónde queda el dinero. \"Nosotros los ciudadanos tenemos lo más importante, el poder del voto. Basta de partidos…\".



RÉPLICA



Durante la réplica Óscar González reiteró que su honestidad está comprobada \"y cuando nosotros estemos en el gobierno no nos va a temblar la mano.\"



Le siguió, Josefina Vázquez quien dijo tener experiencia para gobernar y tener la capacidad para encabezar la alternancia. \"Vamos acabar con esta economía de corrupción y complicidades.\"



Posteriormente, replicó Alfredo del Mazo quien respondió que \"si alguien tiene marcado el sello de corrupción eres tú\", le dijo a Josefina; Delfina \"es sinónimo de corrupción\" porque han gastado más de lo permitido.



Después, Delfina Gómez dijo que la corrupción es un impuesto que pagamos todos \"yo estoy segura que junto con ustedes vamos a poder acabar con esto.\" Dijo que le temen y por eso la acusan tanto.



En su turno, Teresa Castell apuntó que sólo una opción ganará o los políticos o los ciudadanos. Denunció que los políticos se hicieron ricos gracias al salario y los impuestos de la gente. \"No más gobiernos en lo oscurito. No más arcas abiertas.\"



Por último, Juan Zepeda señaló que la corrupción forma parte de la vida cotidiana y dijo que quien usa el Circuito Exterior Mexiquense paga 700 pesos diarios de ida y vuelta y que fue construido por OHL que trajo el gobernador Eruviel Ávila. Propuso sean gratuitas.



DESARROLLO SOCIAL



Vázquez Mota inició este segmento donde dijo reconocer la falta de apoyo para las mujeres, o el problema que representa no contar con escrituras de las casas. Dijo tener experiencia para superar la pobreza, que adquirió como secretaria de Desarrollo Social federal.



La panista ofreció fortalecer los programas sociales, apoyará la vivienda ordenada, construirá Mexibús y Tren Suburbano, transporte gratuito a estudiantes y tercera edad, así como internet en todo el estado. Ofreció un bono mensual a las abuelas que cuidan a sus nietos.



Alfredo del Mazo lamentó que Josefina no hiciera lo ofrecido cuando fue funcionaria. Reconoció el impulso a los programas sociales y mencionó que hay más de un millón 500 mil estudiantes becados.



El priista dijo que en servicios de salud habrá insumos para atender, en materia alimentaria duplicará el número de canastas; además de duplicar el número de becas para jóvenes, así como para ir al extranjero a estudiar. Dijo que el Salario Rosa será para reconocer el trabajo de las amas de casa.



Teres Castell advirtió que el desarrollo social se ha confundido con repartir despensas, láminas y otros bienes. \"Han construido una gran fábrica de pobres. Candidatas, candidatos, no tienen vergüenza.\"



La candidata independiente explicó que su propuesta es para quienes necesitan apoyo en diversas áreas. \"El desarrollo social es generar mayores recursos para las familias…\".



Óscar González mencionó que uno de cada cinco mexiquenses carecen de algún servicio como agua, luz o drenaje. Propuso un gobierno de lado de la gente. Dijo que no sólo mantendrá los programas sino que los ampliará sin distingo de partido, \"la verdadera izquierda cree en la igualdad.\"



El petista afirmó que todo se puede lograr con orden, disciplina, honestidad y recordó que como alcalde tuvo la mejor calificación financiera, incluso mejor que el condado de Washington.

Delfina Gómez alertó que de seguir gobernando el PRI no habrá justicia social. Recordó que sólo los diputados de Morena votaron en contra del incremento de las gasolinas. Acotó que el ciudadano quiere ser escuchado en todo momento.



Ofreció duplicar la pensión a adultos mayores, que sea universal y sin distingo si están en campaña los partidos; además de becas a los estudiantes.



Juan Zepeda recordó que desarrollo social tiene que ver con satisfacer un cúmulo de necesidades, \"pero también tiene que ver con que las personas sean tratadas como iguales.\" Dijo que no se pueden negar derechos consagrados en la Constitución.



El perredista dijo que abandera las exigencias de los grupos minoritarios. Planteó que el PRD es el partido que ha impulsado diversas causas y se reivindicó militante del partido.



RÉPLICA



Vázquez Mota insistió en tener la experiencia para gobernar, ofreció construir 30 bachilleratos, 70 universidades, a los emprendedores apoyará si contratan a grupos vulnerables, así como estancias infantiles y escuelas de tiempo completo.



Gómez Álvarez dijo que la dignidad es algo que el ciudadano no puede vender, como ocurre al imponer o condicionar la entrega de programas sociales.



Del Mazo Maza dijo que no permitirá quitar los programas sociales durante las campañas políticas, como pretendían hacer los panistas. Ante lo cual dijo que su compromiso es que continúen.



Castell del Oro dijo que es tiempo de dejar el asistencialismo social y se comprometió a mantener los programas existentes, a garantizar los proyectos productivos y fomentar las empresas.



Zepeda Hernández ofreció la universalidad de los programas sociales e insistió que la seguridad es fundamental para lograr el desarrollo en la entidad.



González Yáñez dijo que las propuestas de los candidatos son solo buenas intenciones y pidió firmar un documento en el que si en dos años no se ha cumplido lo prometido se ponga a disposición del cargo.



CONCLUSIÓN



Teresa Castell dijo que el peligro de castigar a unos partidos, dejen entrar otros por lo que insistió en que el voto el próximo 4 de junio sea a favor de los ciudadanos.



Óscar González dijo que cada uno de los contendientes busca ganar el Estado de México con un objetivo distinto y cuestionó dónde quedan los ciudadanos que viven en la entidad.



Delfina Gómez afirmó que en las encuestas \"vamos súper requeté bien\" y dijo que algunos partidos ya han tenido la oportunidad de gobernar y hacer su labor sin lograr lo ofrecido.



Juan Zepeda dijo que se encuentran ante la oportunidad histórica de cambiar al partido que ha gobernado por más de ocho décadas. \"Soy el que mejor resultados trae\", afirmó y se comprometió a disminuir 30 por ciento los índices delictivos.



Josefina Vázquez afirmó que han esperado casi 100 años para hacer realidad la frase \"fuera del PRI\" y apuntó que nunca se estuvo tan cerca de lograrlo, por lo que invitó a votar.



Alfredo del Mazo aseguró que se ha avanzado en la entidad pero también hay retos, afirmó ser el candidato más capaz para superarlos y dijo ir fuerte para defender a las mujeres.



CON INFORMACIÓN TOMADA DE:



http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=679293&idFC=2017