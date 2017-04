No existe Alexis García en Coatzacoalcos: CCE

Tras las declaraciones de la excandidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por la alcaldía de Las Choapas, Eva Cadena Sandoval, en las que refiere que un empresario porteño de nombre Alexis García fue quien le ofreció 500 mil pesos para entregar a Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Antonio Wilburn González, desmintió que en este organismo y en su gremio exista esa persona.



“En la grabación nunca se menciona al Consejo Coordinador Empresarial, ella (Eva Cadena) menciona que (es) un empresario de Coatzacoalcos, ninguna persona que se llame Alexis García pertenece al Consejo Coordinador Empresarial, definitivamente no es ningún miembro”, señaló vía telefónica Wilburn González.



Por su parte el secretario de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Esteban Enríquez España, también desmintió lo declarado por la ahora diputada local.



“Se está haciendo loca, porque dice que no conoce a una persona de nombre Alexis García, pero a los dos días lo pudo localizar muy fácil y le regresó el dinero, si no lo conoce, si no lo podía localizar cómo pudo regresarle el dinero, ese nombre nunca lo hemos oído con los empresarios ni con el Consejo Coordinador Empresarial, yo no soy miembro del consejo, pero cuando fui presidente de Canaco nunca conocí a alguien de ese nombre en ninguno de los consejos, ni como ciudadano”, recalcó Esteban Enríquez.