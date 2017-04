Se registra Jesús Moreno por alcaldía de Coatzacoalcos

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-25-20:50:36 Coatzacoalcos Acompañado de unas doscientas personas Jesús Moreno se registró ante el OPLE este martes en Coatzacoalcos

Respaldado por los panistas y perredistas, Jesús Moreno Delgado presentó su registro ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Coatzacoalcos, la tarde de este martes.



Por si quedaban dudas de la unión de los panistas para respaldar a Jesús Moreno, este martes quedaron disueltas, pues los panistas de corazón se presentaron a respaldar al candidato que a las 18:00 horas se dirigió a las instalaciones del OPLE acompañado de un aproximado de doscientas personas, entre perredistas y panistas.



La planilla que presentó el candidato de la coalición Partido Acción Nacional (PAN) – Partido de la Revolución Democrática (PRD) “Veracruz el Cambio Sigue”, está encabezada por Jesús Moreno Delgado como candidato a la presidente municipal, Lezek Ferrari Lira Cortes como suplente a la presidencia, Maritza Ambrosio Fernández como sindica y Marilu Pérez Lorenzana como su suplente.



El documento fue recibido por Isela Ramírez Gallegos, consejera presidenta del Consejo Municipal del OPLE Coatzacoalcos.



Una vez registrado, Moreno Delgado expresó estar contento de poder cumplir el primer requisito dentro del procedimiento legal.



“Entregar mi papelería, decirles que soy abogado, soy una gente que conoce las reglas de este juego, respeta las instituciones, hoy acudimos a manifestar nuestro registro a esta institución electoral aquí en Coatzacoalcos, desde el inicio del proceso me he mantenido y me he manejado con un estricto apego que el OPLE ha dictado no sólo aquí en Coatzacoalcos sino en todo el Estado”.



Dijo que están en la mejor disposición de acatar los llamados, las disposiciones del OPLE, “creo que la ciudadanía merece una contienda de mucho respeto, que se mantengan las propuestas más que las descalificaciones”.



En cuanto a lo que espera de esta jornada electoral expresó que: “Que haya una participación de la ciudadanía, sobre todo una gran participación de ellos en las opiniones del Coatzacoalcos que quieren, que queremos todos, todas las expresiones desde el ámbito empresarial, popular, toda la ciudadanía que en general está muy lastimada por la falta de servicios, por la corrupción, que quiere un cambio real y verdadero serán parte de los compromisos de esta alianza PAN-PRD, que planilla que integra y acompaña a Jesús Moreno en la candidatura a la presidencia de Coatzacoalcos estará muy presente y reitero donde la participación de la ciudadanía será lo fundamental dentro de nuestra campaña”.



Agradeció el respaldo de los panistas a que prevalezca el dialogo, la cordura, que la ciudadanía sepa que los que conformamos esta gran alianza pueden ponerse de acuerdo. Incluso tras su registro, salió agradecer a todos los que lo acompañaron y citó a Alfredo Phinder como un amigo.