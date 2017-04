Se registra Yunis con Movimiento Ciudadano en Coatzacoalcos

Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-04-25-20:43:14 Coatzacoalcos Junto con simpatizantes llegó a las oficinas del OPLE

A cinco horas de que se cerrara el registro de las planillas de candidatos en el comité municipal del Órgano Publico Local Electoral (OPLE), se registró el aspirante a la alcaldía por el partido Movimiento Ciudadano, Jorge Yunis Manzanares, quien fuera ex subprocurador de justicia en el sur de Veracruz.



Acompañado de aproximadamente 150 simpatizantes de esta institución política, entre quienes se encontraban ex agentes del Ministerio Publico, salió el abogado del Hemiciclo Niños Héroes, y antes de su registró camino por la avenida Carranza y Bellavista.



Al ritmo de batucada ingresó el aspirante a la presidencia municipal a las oficinas del OPLE, en donde permaneció menos de cinco minutos.



Tras las palabras de la consejera electoral, únicamente el ex subprocurador agradeció a la autoridad electoral y la asistencia de la prensa.



“El OPLE no nos autoriza a dar información y entrevistas en relación a esto, sino hasta el proceso electoral, para no violar el proceso, cuando estemos en campañas se dará información”, expresó.



Antes de retirarse, el candidato reitero que esto solo era un registro, y esperara hasta el próximo 2 de Mayo para dar alguna declaración.



Después de ello se retiro, sin que hasta el momento se dé a conocer quienes integran su planilla de regidores, no obstante, la gran ausente fue la coordinadora distrital de MC, Nora Cortázar Luna.