No le han hecho justicia a campesino de Tatahuicapan

Osvaldo Antonio Sotelo / Agencia Imagen del Golfo2017-04-25-19:10:11 Coatzacoalcos Busca don José Polo Rivera que se le haga justicia

Han pasado tres años desde que interpuso su queja un habitante del municipio de Tatahuicapan de Juárez ante una de las juntas de Conciliación y Arbitraje de Coatzacoalcos, luego de haber sufrido un accidente laboral en el que perdió cuatro dedos de su mano derecha, y aún no le han hecho justicia, pues su ex patrón no le quiere pagar por los gastos médicos.



Tenía 8 años don José Polo Rivera de laborar en el rancho “La Esperanza”, que se encuentra en el municipio de Benigno Mendoza, en donde realizaba ordeñaba ganado de cría y le daba de comer a los toretes.



En una ocasión cuando bañaba a las vacas, se puso a lazar una de ellas, y es cuando se enredo la cuerda en su mano que le cortó sus dedos, que al final se los tuvieron que quitar.



El día del accidente no se encontraba su patrón, siendo auxiliado por su sobrino para llevarlo hasta un hospital de Minatitlán, en donde permaneció más de 10 días.

Un año después de haber acudido ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, es cuando fue denunciado por su ex patrón, quién declaró ante las autoridades que el accidente no había ocurrido en su rancho y además lo demandó por abuso de confianza, alegando que le robaba la leche de sus vacas.



Desde aquel día don Polo no ha podido volver a encontrar trabajo, y su familia es quien lo ha apoyado para poder salir adelante.



“Que la junta laboral número 18 tenga un poco de humanidad y piense bien las cosas que está haciendo, y solo están tomando en cuenta solo un peritaje para dar un laudo y cuando deben ser dos o tres, la licenciada no ha tenido nada de tacto”, indicó el abogado de este vecino de Tatahuicapan.



Hace unos días metieron un escrito ante esa instancia, con la que busca que sea revisado nuevamente el caso, y no se tome una resolución a la ligera.